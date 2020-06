EUR/USD : la résistance à 1.1240$ peut créer un retracement sur le cours de l’euro dollar

Points-clés de l’article :

Le taux de change de l’ Euro progresse avec le soutien du plan d’aide prospectif de l’UE. A la veille de la BCE, EUR/USD pourrait retracer sous la résistance à 1.1240$.

La chute du dollar US se développe face à un panier de devises. L’indice DXY devrait bientôt entrer en rebond technique.

Graphique du cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières – source TradingView

La reprise du taux de change de l’euro est vigoureuse depuis 1 semaine, portée essentiellement par la réouverture des économies et le plan d’aide prospectif de l’UE, qui est encore loin d’être une réalité tant qu’il n’est pas ratifié par tous les Etats membres. Les négociations portent surtout sur la part respective de la dette et des donations.

Dans tous les cas, la monnaie unique européenne profite du regain général d’optimisme, malgré la résurgence des tensions commerciales, géopolitiques et sociales, mais les marchés financiers vivent sur une autre planète.

Ce jeudi 4 juin, la Banque Centrale Européenne (BCE) va dévoiler une nouvelle décision de politique monétaire et un nouveau plan d’aide monétaire que le marché envisage massif. « Acheter la rumeur, vendre la nouvelle », je pense que le cours de l’euro dollar va profiter de cet évènement pour entrer en consolidation.

L’analyse technique met en évidence une puissante résistance à 1.1240$, elle devrait produire son petit effet de retracement.

Cours du Dollar US face à un panier de devises majeures (DXY) – source TradingView

Le cours de l’euro dollar progresse via la hausse de l’euro et aussi via la baisse du dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures. ²L’USD souffre des émeutes raciales et sociales aux Etats-Unis, ainsi que du montant inédit de quantité de monnaie aux Etats-Unis. Le stock de monnaie selon l’agrégat M2 s’envole de manière verticale. Malgré tout, la proximité d’un support technique devrait permettre un rebond technique du dollar US d’ici la fin de la semaine avec le rapport NFP.

