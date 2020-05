EUR/GBP : L’euro reprend des forces face à la livre

Points clés de l’article :

Une reprise en forme de soucoupe pour l’ euro sterling

Un plan pour l’Europe qui reste à approuver

L’Union Européenne a proposé mercredi un plan de relance économique de 750 milliards d’euro pour aider les pays touchés par la crise due au coronavirus. La mise en place du fond arrive alors que l’union européenne entre dans sa plus grande récession. Tous les pays ont dépassé les limites des déficits budgétaires accordés par Bruxelles pour préserver leurs systèmes médicaux, les entreprises et les emplois.

Tandis que petit à petit, les mesures de confinement sont levées, les pays les plus touchés comme l’Italie ou l’Espagne recherchent désespérément des fonds. La proposition a reçu des réactions mitigées notamment de la part des Pays Bas.

Pour financer ce fonds, la commission européenne se propose d’emprunter sur les marchés avec sa notre triple A qui procurerait des taux très bas. Cet argent frais irait alimenter le budget de l’union européenne. Cette proposition s’ajoute au plan de 540 milliards d’euro déjà approuvé et aux achats d’actifs de 750 milliards de la BCE mais doit être accepté par les 27, ce qui risque de poser quelques problèmes notamment avec l’Autriche, le Danemark, les Pays Bas et la Suède.

Au Royaume Uni, le premier ministre doit s’exprimer cet après-midi pour s’expliquer sur la polémique qui touche son conseiller Cumming et sur le plan de déconfinement. Les négociations sur le Brexit n’avancent pas et ne vont pas améliorer la situation économique outre-manche. Le déficit budgétaire va être proche de 100 milliards de livre soit 4% du PIB selon une étude d’économistes indépendants. La situation britannique semble donc plus sombre que celle en Europe actuellement.

Suite à ces annonces l’euro contre livre repart à la hausse aujourd’hui. Après son plus haut à 0,95 l’euro avait baissé jusqu’à 0,8665 qui devient un fort support. La reprise se fait sous la forme d’une soucoupe ou creux arrondi qui s’est formée durant les mois d’Avril et Mai et a été validée sur dépassement des 0,8865. Le creux en soucoupe montre un retournement très lent et très graduel d’un mouvement qui passe de baissier à latéral puis haussier.

Le retour sur le niveau des 0,8865 hier a entrainé un fort rebond aujourd’hui. La moyenne mobile à 20 périodes soutient ce rebond qui doit dépasser le précédent plus haut à 0,90 pour que la hausse se poursuive. Ce scénario haussier serait invalidé sur cassure des 0,8865.

Evolution de l’euro contre livre sur une base quotidienne :

