Le Dollar US (DXY) préserve son support majeur face à un panier de devises

Points-clés de l’article :

Le dollar US (DXY) préserve son support technique majeur et devrait bénéficier de la réouverture de l’économie US au mois de mai.

L’analyse technique du cours de l’ euro dollar décrit toujours un range entre le support à 1.0775$ et la résistance à 1.10$.

Cours du Dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures – source TradingView

Le dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures a proposé hier une configuration technique de reprise haussière. Le graphique ci-dessus montre une formation en avalement haussier (terminologie japonaise) sur le support chartiste horizontal à 98.80 points. Ce niveau a donc été défendu et le dollar US semble en mesure de rejoindre les 100 points puis de s’extraire par le haut d’une compression en place depuis 6 semaines.

C’est la perspective de voir l’économie des Etats-Unis se rouvrir au mois de mai qui soutient ce rebond. De nombreux Etats fédéraux ont commencé à déconfiner et l’Etat fédéral américain déploie un plan de relance budgétaire massif, dont le montant de plus de 3000 milliards de dollar US est inédit.

Cette puissance budgétaire et monétaire devrait attirer les capitaux aux Etats-Unis, en bourse, le secteur de la Tech US est déjà proche de ses records historiques (les actions Microsoft, Apple, Facebook, Alphabet). Les Etats-Unis conservent la confiance des capitaux internationaux, la situation de la Zone Euro est plus compliquée sur ce sujet.

Cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières

Sans surprise, le cours de l’euro dollar pâtit fortement de ce rebond du dollar US. Le marché a été vendu au contact de la résistance à 1.10$ et poursuit donc ses oscillations entre le support à 1.0775$ (ancien gap haussier du printemps 2017) et la résistance à 1.10$. Le risque baissier deviendrait fort sur le taux EUR/USD dans le cas d’une rupture des 1.0775$, engageant alors les 1.05$. Mais nous n’en sommes pas là au stade technique actuel.

