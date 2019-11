Pourquoi l’USD/CNH est la paire la plus importante à surveiller ?

Points-clés de l’article sur l’USD/CNH :

La guerre commerciale Etats-Unis / Chine reste le catalyseur le plus important des marchés

L’analyse technique en faveur d’un repli de l’ USD/CNH jusqu’à 6,9

Un tel repli soutiendrait les actifs risqués

Depuis le temps que nous entendons parler des négociations commerciales, il est légitime de les sous-estimer au prétexte qu’elles soient interminables. Washington et Pékin arriveront-ils à un accord commercial ? Les deux pays sont pour une entente, mais leurs intérêts divergent et les menaces tarifaires américaines ne soutiennent pas les efforts chinois.

En tout cas, les marchés semblent privilégier le scénario d’un accord intérimaire dans les prochains mois, idéalement avant la fin de l’année, ce qui permettrait de mettre fin à l’escalade des tarifs douaniers et éventuellement soutenir le commerce mondial et par conséquent l’industrie.

Grâce à ce regain de confiance des marchés, le yuan chinois regagne du terrain face au billet vert après avoir reculé de près de 6% cet été lors de l’intensification de la guerre commerciale.

Techniquement, l’USD/CNH a complété une figure de retournement baissière en tête et épaules. Cette figure chartiste donne un objectif théorique baissier à environ 6,9.

Graphique journalier de l’USD/CNH réalisé sur TradingView :

Cet objectif baissier sera un réel challenge pour les vendeurs de l’USD/CNH, car le cours devra dépasser deux importants supports :

L’ancien sommet de 2016 et 2018 à environ 7 yuans / le dollar USD. L’ oblique haussière faisa n t office de support depuis le début du conflit commercial au printemps 2018. Cette oblique haussière se voit renforcée par la présence de la moyenne mobile à 200 jours.

Graphique hebdomadaire de l’USD/CNH réalisé sur TradingView :

Un franchissement de ces deux supports serait des importants signaux baissiers qui viendrait renforcer les perspectives baissières de l’USD/CNH et donnerait des perspectives haussières pour les actifs « risqués ».

Graphique hebdomadaire de l’USD/CNH, Gold, TLT, EUR/USD et AUD/USD réalisé sur TradingView :

Les perspectives seraient haussières pour les devises sensibles à l’économie mondiale comme l’euro et le dollar australien et baissières pour les devises « refuges » comme le yen, le dollar USD et dans une plus faible mesure le franc suisse.

Sur le marché des matières premières, les métaux précieux comme l’or et l’argent devraient reculer tandis que les prix des barils de pétrole devraient remonter.

Un accord commercial soutiendrait les perspectives sur la croissance mondiale et donc les marchés actions au détriment du marché obligataire.

Les traders devront donc continuer à surveiller l’évolution de l’USD/CNH. Un rebond de la paire pèserait sur les actifs risqués et soutiendrait les actifs refuges.

