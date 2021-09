Trading : les bases de l’analyse technique et du money management

Cet article à caractère éducatif a pour but de rappeler les principes de l’analyse technique, la gestion des risques, le money management ainsi que les règles de bonne conduite à adopter en bourse et dans votre trading.

L’analyse technique est l’étude de l’action des marchés par l’usage de graphiques ou d’indicateurs dans le but d’anticiper des scénarios futurs sur les prix.

L’analyse technique repose sur trois principes de bases :

L’action des marchés intègre tout

Les prix évoluent en tendances

L’histoire se répète

L’action des marchés intègre tout

Le technicien suggère que tout ce qui peut avoir une influence sur les prix, tout facteur fondamental, politique, psychologique ou autre est dans tous les cas reflété dans le prix du marché étudié. Par conséquent, seule l’étude de l’action des prix est nécessaire.

Le technicien prétend que l’action des prix devraitindiquerles évolutions des composantes de l’offre et de la demande. Il va donc étudier de manière indirecte les fondamentaux de l’offre et la demande selon les prix. Les graphiques boursiers ne font pas en sorte que les marchés montent ou baissent, c’est la force sous-jacente de l’offre et de la demande qui provoque des marchés haussiers ou baissiers, autrement dit, les fondamentaux économiques.En étudiant les graphiques et les indicateurs techniques cela nous permet de connaitre dans quel sens le marché a toutes les chances statistiques d’aller.

Les prix évoluent en tendances

Le concept de tendance donné par Charles Dow, dans ses articles du Wall Street Journal, est essentiel à l’approche technique. Les marchés se déplacent en tendances (haussière, baissière et latérale). Le Trend Following consiste à identifier les tendances existantes et à les suivre afin d’opérer dans leur direction. Une tendance en cours se prolongera jusqu’à ce qu’elle se renverse.

Les suiveurs de tendance ont souvent raison, il est toujours plus dangereux de traiter à contre-tendance.

L’histoire se répète

Partant du principe que le marché à une mémoire, l’étude des figures graphiques et des patterns récurrents reflètent la psychologie haussière ou baissière du marché. Comme ces structures ont donné de bons résultats dans le passé, nous supposons qu’elles continueront potentiellement à le faire dans l’avenir.

Les biais psychologiques comme la cupidité ou l’orgueil des intervenants reposent sur le comportement humain et impactent les prix du marché. La clé pour étudier le futur repose sur l’étude du passé, ainsi le futur n’est qu’une répétition du passé.

Nous avons une confrontation entre deux écoles, d’un côté les prévisions techniques et de l’autre les prévisions fondamentales. L’analyse technique se focalise sur l’étude de l’action du marché alors que l’analyse fondamentale se concentre sur les forces économiques qui provoquent la hausse ou la baisse des marchés.

L’approche technique et fondamentale tentent de résoudre le même problème, celui de déterminer la direction future des prix. La plupart des gérants fondamentaux vont refuser de crédibiliser l’analyse technique l’associant à du « court-termisme » et à une gestion non pérenne sur le long terme.

Ces deux approches sont souvent présentées comme conflictuelles, cependant l’analyse technique peux agir comme un filtre et aider à la prise de décision dans la gestion fondamentale.

Autrement dit, l'analyse fondamentale vous dit quoi acheter, l'analyse technique quand l'acheter. Une fois le choix des valeurs effectué par l’analyse fondamentale, se tourner vers des outils complémentaires d’aide à la prise de décision se révèle être pertinent.

Pour résumer, l’analyse technique est une boite à outil qui permet de repérer des patterns et de qualifier la tendance. Il est donc primordial de maîtriser certains concepts pour investir intelligemment et sereinement.

Les figures chartistes

Les figures chartistes sont des configurations qui peuvent être classées au sein de différentes catégories et qui ont une valeur prédictive. Il existe deux principales catégories :

Les figures de retournement

Les figures de continuation

Dans un marché en tendance, il est pertinent de remarquer et d’analyser les figures de continuation. Associer les figures à des éléments complémentaires comme les volumes s’avère être judicieux et rentable. Elles permettent aussi de fixer un objectif théorique de prix. Dans le cadre d’une gestion stricte dumoney-management, il est nécessaire de placer un Stop-Loss et un Take Profit.

Voici une liste des figures les plus connues :

Les chandeliers japonais

Le graphique en chandelier japonais est un type de représentation visuelle pour rechercher des modèles répétitifs (les patterns). Les chandeliers sont combinés de nombreuses façons pour essayer de lire le comportement des traders et des investisseurs à l'achat et à la vente afin de créer de bonnes configurations pour optimiser le ratio risque/récompense (R/R) dans le trading. Tous les traders doivent avoir une compréhension approfondie de ces graphiques pour maximiser leurs chances de réussite.

Les chandeliers japonais existent depuis le XVIIIe siècle, lorsque le trader de génie Munnehisa Homma, de la ville de Sakata, opérait sur le marché à terme du riz. Sa méthode est connue sous le nom de « méthode de Sakata ». Alors que de nombreux traders spéculaient sur le prix du riz, Munehisa tenait compte de la psychologie du marché pour prendre ses décisions. Son livre, San-en Kinsen Hiroku, a été le premier à suggérer que les émotions des opérateurs influencent les prix.

Par la suite, cette technique a été popularisée dans le monde occidental par Steve Nison dans son livre intitulé « Japanese Candlestick Charting Techniques ».

Les chandeliers baissiers

Les chandeliers haussiers

Les chandeliers d’indécisions

Les principes du money management

Le moneymanagement consiste à gérer son capital tout en maitrisant les risques.Notre capital est notre outil de travail, protéger son portefeuille en préservant notre capital est vital.

Savoir pourquoi on trade : quels sont les objectifs ? Les moyens financiers sont-ils suffisants ? Et surtout avoir un plan de trading !

Il est donc nécessaire d’appliquer et suivre des grands principes de base, tout en sachant qu’il n’y pas un seul type de money-management. En effet, chaque investisseur va agir selon son profil et sa personnalité. Maîtriser ses pertes est un des secrets d’un compte gagnant et régulier.

La gestion des stops est sans doute la plus délicate et la plus importante pour avoir un bon money-management :

Placer son stop en fonction de ses objectifs afin de respecter le principe du R/R.

Remonter son stop lorsque le flux part dans le bon sens.

Effectuer une p rise partielle de bénéfice.

Limiter la taille des pertes et le nombre de positions .

Mais avant de se lancer dans un trade il faut :

Etablir le niveau de stop .

Déterminer le montant de perte maximum en adaptant la taille de position .

Définir le gain potentiel du titre .

Fixer le seuil de gain à partir duquel sécuriser le trade à breakeven .

Les principales erreurs en bourse

Trader en fonction de s es émotions (voir graphique ci-dessus)

Ne pas utiliser de stop loss.

Modifier son stop loss.

Trader de trop grosses positions (effet de levier).

Pratiquer l’o vertrading.

Être à contre-tendance ( t he trend is your friend).

Ne pas avoir de plan de trading.

Laisser courir ses pertes.

Renforcer une position perdante.

Le trading c'est de la pratique. Il est impossible de réussir sans être sur le terrain et sans apprendre au fur et à mesure. Vous devez en faire l'expérience vous-même et surtout votre propre expérience.La majeure partie de nos succès en bourse vient de notre discipline qui nous permet de suivre notre méthode.

Le trader discipliné dispose d’une grande stabilité émotionnelle ; rédige un plan de trading (clé du succès), applique à la lettre les règles de son plan de trading et note ses points forts et ses points faibles.

Nota bene :

Choisissez la bonne taille de position pour chaque trade / investissement.

N'ayez pas peur des signaux d'entrée.

N'ayez pas peur de perdre de l'argent

Réduisez rapidement vos pertes.

Pensez au succès à long terme.

Continuez à avancer.

Soyez persévérant.

N'abandonnez pas.

Soyez patient.

Gagner !

Citations du mois : « La clé du succès en trading est la discipline émotionnelle. Si c’était l’intelligence, il y aurait bien plus de gagnants. » Victor Sperandeo

Voici le lien d’inscription à notre newsletter mensuelle : https://www.ig.com/fr-ch/abonnement-newsletter-mensuelle