Dollar, Euro, Livre, yen : Quelles perspectives pour le Forex cet été ?

H2 Les thèmes dominants : Inflation et variant indien

US Dollar : Consolidation dans un triangle au sein d’une tendance baissière

EUR/USD : La tendance positive est menacée

GBP/USD : La livre sous la menace d’une correction

USD/JPY : Le dollar face aux plus hauts de 2020

Les thèmes dominants : Inflation et variant indien

L’évolution du marché des changes devrait être dominée par les craintes d’inflation durant l’été et les déclarations des membres des banques centrales. La banque centrale la plus proche d’un resserrement de sa politique monétaire est celle de Nouvelle Zélande puis la Fed et la BOE. Les rapports sur le chômage et les chiffres sur les hausses des prix aux Etats Unis devraient guidés les paires de devises. La question est de savoir si l’inflation sera temporaire ou pas et peut infléchir la politique accommodante de la Fed.

L’autre facteur qui peut perturber les marchés sera le variant indien qui pourrait venir faire dérailler la reprise des économies. Le variant delta commence à inquiéter les investisseurs et les chiffres de nouvelles infections en forte augmentation dans certains pays comme le Royaume Uni, le Brésil, l’Inde et la Russie seront surveillés comme les nouvelles mesures de confinement dans plusieurs pays asiatiques comme en Australie.

US Dollar : Consolidation dans un triangle au sein d’une tendance baissière

A moyen terme, la tendance est baissière sous 94,80

L’indice dollar consolide au sein d’une figure en triangle

Le dollar a affiché une figure en « creux arrondi » sur 89,50 dans cette phase de consolidation

Un franchissement de la borne haute pourrait ramener le billet sur 94,80

Un échec exposerait le dollar à un retour sur la borne basse du triangle et vers les plus bas de février à 87,94

Evolution de l’indice dollar en données hebdomadaires :

EUR/USD : La tendance positive est menacée

La BCE est moins susceptible de resserrer sa politique monétaire que la Fed, ce qui pèse sur l’ euro dollar

L’euro contre dollar a marqué de ux sommets descendants en 2021 indiquant un épuisement de la tendance haussière

La devise européenne évolue au-dessus d’une oblique ascendante qui tant qu’elle est préservée peut relancer la hausse

Une cassure exposerait les supports à 1,1704 et 1,1600

Evolution de l’euro contre dollar en données hebdomadaires :

GBP/USD : La livre sous la menace d’une correction

Le variant indien pourrait différer la reprise économique et la politique de la BOE menaçant une correction de la livre

Le câble a rompu l’oblique haussière avec un chandelier en marubozu la semaine du 14 juin

La livre est entrée en consolidation sans remettre en cause la tendance de moyen terme positive au-dessus de 1,3670

La rupture de ce niveau exposerait la livre à une correction vers la moyenne mobile à 200 périodes qui correspond à un retracement de 38,2%

Evolution de la livre contre dollar en données hebdomadaires :

USD/JPY : Le dollar face aux plus hauts de 2020

Le dollar s’est repris v ivement contre le yen depuis son point bas à 102,59

La paire est soutenue par une oblique haussière mais est face à deux résistances à 111,12 et 112,25

Un franchissement libèrerait un potentiel vers 114,56, plus haut de 2018

Un retour sous l’oblique donnerait lieu à une consolidation avec comme support 107,50

Evolution du dollar contre yen en données hebdomadaires :

