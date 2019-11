EUR/USD - GBP/USD - USD/JPY : Tour d’horizon des paires en dollar

Points-clés de l’article sur l’AUD/JPY :

Négociations commerciales et élections législatives britanniques décisives

Les principales paires majeures évoluent peu depuis plusieurs séances en l’absence de changement dans les fondamentaux. Le marché semble attendre une concrétisation de l’accord intérimaire entre Pékin et Washington et les élections législatives britanniques.

Concernant le commerce, les pourparlers semblent aller dans la bonne direction selon les informations communiquées. Pékin a annoncé le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle, condition clé à un accord pour Donald Trump. Le principal point de blocage semble dorénavant le montant des tarifs douaniers actuellement mis en place qui seront levés à la suite de cet accord.

Concernant le Brexit, le divorce est en attente des élections législatives britanniques organisée le 12 décembre et pendant lesquelles Boris Johnson espère faire élire une majorité de conservateurs dans le but de faire ratifier son accord sur le Brexit.

Ces deux dossiers sont les plus surveillés par les investisseurs, maintenant que l’économie globale a arrêté de se dégrader et montre des signes de reprise.

EUR/USD : Les perspectives sont haussières à court terme au-dessus de 1,10

Actuellement à 1,10 dollar, l’euro revient ce mercredi matin tester un support psychologique qui si dépassé, sera un signal baissier jusqu’au plus bas d’octobre à 1,09. En l’absence de clôture sous 1,10, la tendance reste neutre à moyen terme, avec des perspectives haussières jusqu’à 1,1080 à court terme.

Graphique journalier de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

USD/JPY : Le rebond du dollar soutient les indices

Pour ce qui est de l’USD/JPY, le dollar regagne du terrain face à la devise nippone depuis le début de la semaine. Le rebond de l’USD/JPY est un soutien pour la hausse du marché actions.

La première résistance à surveiller est le sommet de novembre inscrit à 109,49. Un franchissement de cette résistance serait un signal haussier qui ouvrirait la voie au plus haut de mai à 110,67 et serait un signal d’appétit au risque des investisseurs (bullish actions, EUR/USD et AUD/USD ; bearish obligations, or, DXY).

Les perspectives haussières de court terme seraient annulées en cas de passage de l’USD/JPY sous sa moyenne mobile à 50 jours. Une surperformance des actifs refuges serait alors à prévoir.

Graphique journalier de l’USD/JPY réalisé sur TradingView :

GBP/USD : La livre sterling consolide en attendant les élections

Concernant le GBP/USD, le taux de change consolide entre 1,28 et 1,30 depuis plus d’un mois en l’absence de nouveauté sur le Brexit. Les élections législatives le 12 décembre seront le plus important catalyseur pour les paires en GBP d’ici la fin de l’année.

Techniquement, une sortie par le bas du range serait un signal baissier jusqu’à 1,26 puis éventuellement 1,22 et devrait avoir lieu en cas de défaite de Boris Johnson lors des élections. A l’inverse, une victoire de Boris Johnson (c-a-d. l’élection d’une majorité de conservateurs) devrait permettre une sortie par le haut du range, ce qui donnerait un signal bullish jusqu’à 1,32 puis 1,34.

Graphique journalier du GBP/USD réalisé sur TradingView :

