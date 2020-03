Prévisions EUR/NZD – NZD/USD : la RBNZ intervient pour soutenir son économie

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES PAIRES EN DOLLAR NEO-ZELANDAIS

La RBNZ lance un plan d’achat d’obligations

EUR/NZD : Une dynamique haussière bien en place

NZD/USD : La paire se trouve à la croisée des chemins

La semaine dernière, la banque centrale néo-zélandaise (RBNZ) a décidé d'assouplir sa politique monétaire. Son principal taux directeur est passé de 1% à 0,25 %. La première ministre a souligné que l'impact du coronavirus pourrait se révéler pire que celui de la crise financière de 2008. De ce fait, le gouvernement avait annoncé une aidede 6,5 milliards d'euros pour soutenir l'économie.

L’économie du pays est très dépendante du tourisme et des exportations de produits agricoles qui devraient souffrir des répercussions de la crise sanitaire. Les conséquences négatives de l'épidémie de coronavirus risquent de s’aggraver dans les jours à venir. Pour atténuer celles-ci, la banque centrale néo-zélandaise a annoncé lundi un plan d'achat d'obligations de 30 milliards de dollars néo-zélandais, soit 15,7 milliards d'euros pour soutenir son économie.

EUR/NZD : Une dynamique haussière bien en place

L’euro s’est envolé depuis la mi-février passant de 1,6800 à presque 2,0000 sur ses plus hauts, soit une hausse d’environ 3000 pips. Techniquement, la tendance est haussière malgré un repli sur plusieurs séances. Toutefois la volatilité reste extrême sur cette paire, ainsi le flux peut sembler irrationnel et les niveaux de support et résistances ne sont pas forcément des plus pertinents.

Pour le moment, l’oblique haussière permet de cadrer la dynamique, l’EUR/NZD pourrait consolider dans un range entre 1,9160 et 1,8255 dans les prochains jours. Cette phase de consolidation permettrait aux indicateurs de se dégonfler avant de repartir pour une nouvelle accélération.

Conclusion, ma prévision est haussière sur cette paire, étant donné que nous avons une force acheteuse bien en place. Des phases de correction sont nécessaires mais tant que les cours ne franchissent pas les 1,8255, une nouvelle vague de hausse pourrait se déclencher.

NZD/USD : La paire se trouve à la croisée des chemins

La paire évolue dans une tendance baissière de long terme, ainsi la sortie par le bas du canal a engendré une dégringolade vers les 0,5485. Néanmoins, la paire se trouve à la croisée des chemins puisque les prix travaillent la zone de polarité mensuelle à 0,5900 / 0,5950. Force est de constater que la clôture hebdomadaire va être décisive en fin de semaine. Un franchissement de cette résistance couplée à la borne basse du canal ouvrirait la voie à une accélération vers 0,6080 puis les 0,6245.

En revanche, en cas d’échec, nous pourrons considérer cette reprise de court terme comme un simple rebond technique vers le retracement 38,2% de Fibonacci. Ainsi, l’apparition d’un chandelier de retournement sera donc propice à une nouvelle correction vers le niveau de support à 0,5680.

Pour finir, ma prévision sur cette paire va dépendre de la zone de polarité, certes la tendance est baissière, toutefois le NZD/USD reprend de la hauteur depuis plusieurs jours. Le niveau des 38,2% de Fibonacci devrait donner le tempo pour assister à une poursuite de la hausse en cas de cassure, ou au contraire, mettre fin au rebond technique et reprendre la dynamique de fond baissière.

