EUR/NZD – NZD/USD – GBP/NZD : prévisions des devises majeurs face au dollar néo-zélandais

A la suite de la décision de la banque centrale néo-zélandaise, le 13 novembre 2019 de maintenir son principal taux directeur à 1%, alors que les marchés anticipaient une baisse à 0,75% pour cause d’affaiblissement de l’activité globale qui se répercute sur le pays ; intéressons-nous à la partie technique et observons les graphiques des paires en Dollar Néo-Zélandais avant le prochain grand rendez-vous de la RBNZ fixé le 12 février 2020.

EUR/NZD : La paire travaille la borne basse de son canal

L’euro poursuit sa dégringolade face au dollar néo-zélandais depuis son sommet à 1,7700 et sa cassure d’oblique haussière. Force est de constater que le marché a réussi à prendre appui sur le support à 1,6640 pour rebondir vers un niveau technique clé. En effet, la paire est venue faire un pull-back sur son oblique couplée à une zone de polarité vers 1,6830/1,6840. Ce niveau testé à de nombreuses reprises par le passé fait obstacle au prix, ainsi un franchissement de ce dernier permettrait de rejoindre l’oblique haussière puis les 1,6945.

Néanmoins, la dynamique de fond est baissière et l’EUR/NZD évolue dans un canal haussier à court terme. De ce fait, un échec des acheteurs sur la zone de polarité accompagné d’une cassure par le bas du canal ouvrirait la voie à une reprise baissière. L’euro devrait donc retourner sur ses plus bas vers 1,6640 et en cas d’accélération des prix venir chercher les 1,6530.

Conclusion, ma prévision est baissière sur cette paire, plusieurs éléments techniques plaident en faveur d’une reprise de la baisse.

GRAPHIQUE DE L’EUR/NZD DONNÉES JOURNALIÈRES

NZD/USD : La tendance est haussière, les prix testent un support

La paire évolue dans une tendance haussière depuis le mois d’octobre et son ascension a permis un retour proche des sommets de juillet vers 0,6755. A plus court terme, le marché est venu corriger sa dernière vague de hausse pour venir prendre appui sur le support à 0,6590. Le NZD/USD teste ce support sans pour autant parvenir à le casser, ainsi tant que ce dernier soutient les prix, nous pourrions assister à une fin de correction et déclencher une nouvelle impulsion haussière en direction des 0,66650 puis des 0,6745.

Néanmoins, en cas de rupture du support alors la paire pourrait venir chercher son oblique haussière (en bleu) vers les 0,6550. Seul un franchissement de cette droite de tendance mettrait à mal la dynamique actuelle, ainsi un retour sur le niveau des 0,6490 serait envisageable.

Pour finir, ma prévision est haussière sur cette paire, nous assistons à une correction des cours sur un seuil clé. De plus, l’oblique est toujours en soutien au cas où nous assisterions à un repli plus significatif.

GRAPHIQUE DU NZD/USD DONNÉES JOURNALIÈRES

GBP/NZD : La livre sterling proche d’une résistance psychologique à 2,0000

Le GBP/NZD a subi une forte correction depuis son sommet vers 2,0555/20405, ainsi les cours sont venus rebondir sur le support à 1,9540 pour ensuite évoluer à l’intérieur d’un canal haussier. Certes, la paire semble reprendre de la hauteur ces derniers jours, toutefois la résistance psychologique à 2,000 risque de faire obstacle.

Graphiquement, un échec sur ce niveau renverrait les prix sur la borne basse du canal à 1,9780 et en cas de cassure, un retour sur le support à 1,9540. Ainsi, force est de constater que nous aurions une figure de retournement, une Epaule-Tête-Epaule (ETE). En supposant que cette figure soit validée, la livre sterling risquerait de plonger sur les niveaux du mois d’août à 1,8370. Inversement, un franchissement de la résistance à 2,0000 ouvrirait la voie à une accélération des prix vers les anciens plus hauts.

Pour conclure, ma prévision est neutre sur cette paire, le pivot clé à surveiller pour connaître la direction des prix est le niveau des 2,0000. L’échec des prix ou la cassure permettrait d’avoir plus de visibilité pour s’orienter vers l’un des deux scénarios expliqués dans cette analyse.

GRAPHIQUE DU GBP/NZD DONNÉES JOURNALIÈRES

