AUD/NZD – EUR/NZD – NZD/USD – GBP/NZD : prévisions du dollar néo-zélandais après l’annonce de la RBNZ

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES PAIRES EN NZD

AUD/NZD : Les prix valident un double top

EUR/NZD : La paire sort par le bas de son range

NZD/USD : Une stratégie de trading range

GBP/NZD : La paire se trouve à la croisée des chemins

Le dollar néo-zélandais a progressé de +1% mercredi face à un panier de devises internationales. La devise était portée par la décision de la banque centrale néo-zélandaise de maintenir son principal taux directeur à 1%. Les marchés anticipaient à presque 80% une baisse de 25 points de base, au vu de la poursuite de l’affaiblissement de l’activité globale qui se répercute sur la Nouvelle-Zélande.

De son côté, l’institution monétaire estime que l’évolution des conditions économiques depuis août ne justifie pas de changement à une politique déjà jugée accommodante.

Maintenant, intéressons-nous à la partie technique et observons les graphiques des paires en yen.

AUD/NZD : Les prix valident un double top

L’AUD/NZD a validé un double top en franchissant sa ligne de cou située à 1,0665. En effet, les prix ont bloqué à plusieurs reprises sur l’oblique haussière et l’annonce de la RBNZ a confirmé cette figure de retournement. Nous pouvons voir une forte accélération des cours, de ce fait, un pull back sur la ligne cou serait une opportunité pour entrer en position pour reprendre la dynamique baissière.

L’objectif théorique du double top est à 1.0490, néanmoins l’AUD/NZD devra s’affranchir d’un support majeur vers 1.0540 (résistance horizontale et plat SSB). Pour le moment, le scénario reste baissier sur la paire ce plan de trading sera invalidé si les prix retournent sur la résistance à 1.0840

GRAPHIQUE DE L’AUD/NZD DONNÉES JOURNALIÈRES

EUR/NZD : La paire sort par le bas de son range

La paire évolue toujours dans une tendance haussière de long terme, toutefois les prix ont cassé le bas du range à 1.7340. Actuellement, nous constatons un retracement de 50% de la bougie baissière de mercredi mais tant que les cours ne réintègrent pas le range, un retour sur les 1.7136 est envisageable.

Une rupture de ce niveau de prix mettrait à mal la tendance haussière, ainsi l’EUR/NZD pourrait accélérer vers les prochains seuils situés à 1.6945 et 1.6827. Mon scénario sur cette paire est neutre puisque les niveaux clés de marché n’ont pas été franchis. Seule une cassure du point pivot à 1.7136 permettrait d’avoir une vision future sur la paire.

GRAPHIQUE DE L’EUR/NZD DONNÉES JOURNALIÈRES

NZD/USD : Une stratégie de « trading range »

La paire reste enfermée dans un range compris entre 0.6432 et 0.6260 et l’annonce de la RBNZ n’a pas abouti à une cassure du rectangle de consolidation. La meilleure stratégie à adopter dans cette configuration technique est le trading de range. En effet, les traders peuvent se positionner sur le haut ou le bas du range lorsqu’un signal de retournement se forme. Cependant, la paire n’est pas parvenue à retourner totalement sur le haut du range et retrace une partie de la bougie impulsive de la veille.

Ce scénario « ping-pong » pour profiter de la rotation des prix à l’intérieur du rectangle nécessite un retour des cours sur l’une des bornes et d’attendre un signal grâce aux chandeliers japonais. Une rupture par le haut pourrait entraîner le NZD/USD vers 0.6490 et 0.6590. Inversement, une sortie par le bas ouvrirait la voie vers le support situé à 0.6080. Pour conclure, l’indicateur RSI teste son oblique de soutien qui permet de cadrer la reprise haussière de court terme depuis le mois d’octobre.

GRAPHIQUE DU NZD/USD DONNÉES JOURNALIÈRES

GBP/NZD : La paire se trouve à la croisée des chemins

Le GBP/NZD poursuit toujours son ascension haussière et ne semble par impacté par les décisions de la RBNZ. La paire est venu tester le support psychologique à 2.00 cela n’a pas affecté la dynamique de fond. Nous avons un double niveau de support avec le plat Kijun à 1.9940 et la droite de tendance haussière. Graphiquement, force est de constater que la livre sterling consolide entre 2.00 et 2.041, ainsi seul un franchissement de ces niveaux donnerait plus de visibilité pour les semaines à venir.

Le GBP/NZD va devoir s’affranchir de la résistance à 2.041 pour poursuivre sa tendance haussière. En revanche, une rupture de la zone vers 2.00/1.9940 ne serait pas de bon augure, ainsi la paire pourrait retourner sur le support à 1.9540 et 1.9346.

GRAPHIQUE DU GBP/NZD DONNÉES JOURNALIÈRES

