Les paires en yens sur support – vers un regain d’appétit au risque ?

La semaine a été sans réel goût. Les indices ont consolidé tandis que les devises refuges ont légèrement surperformé les devises risquées. Les paires en yens sont même revenues tester des supports intermédiaires.

Il faut dire que les actifs risqués, en particulier les marchés actions, ont fortement progressé en septembre et octobre. Cette consolidation des indices et corrections des devises dite « risquées » semblent donc tout à fait normal et ne reviennent pas remettre en cause la hausse de ces actifs.

Techniquement, les paires AUD/JPY, EUR/JPY et USD/JPY sont particulièrement intéressantes car toutes les trois sont revenues à des supports.

L’AUD/JPY, qui est la paire majeure la plus sensible à la psychologie des marchés, est revenu tester sa ligne de tendance haussière faisant office de support depuis septembre. La réaction du marché à ce support sera importante car une cassure signalerait une reprise de la tendance baissière de fond. Le premier objectif serait alors un retour au plus bas de l’année inscrit en août à 70 yens. Une cassure serait également un signal bearish pour les actifs risqués comme les actions et les métaux industriels.

A l’inverse, un rebond sur cette oblique serait un signal bullish pour ces actifs et permettrait d’envisager un retour de l’AUD/JPY à sa moyenne mobile à 200 jours, actuellement à 75,63 yens.

Graphique journalier de l’AUD/JPY réalisé sur TradingView :

L’EUR/JPY est dans une configuration technique très similaire, sauf que le cours n’est pas encore en train de tester cette oblique haussière faisant office de support depuis septembre. Cependant, la logique est la même. Une cassure de cette oblique serait un signal bearish pour les actifs risqués et laisserait entrevoir un repli de l’euro jusqu’à 115,86 yens.

Graphique journalier de l’EUR/JPY réalisé sur TradingView :

La configuration de l’USD/JPY est assez différente de l’AUD/JPY ou de l’EUR/JPY. L’USD/JPY teste sa moyenne mobile à 50 jours et son oblique haussière faisant office de support depuis septembre. Une cassure de ces deux supports serait des indications baissières pour les actifs risqués et suggèrerait un repli du dollar jusqu’au creux d’octobre à 106,48 yens. Ce seuil est important car il invaliderait la figure de retournement haussière en tête et épaules s’il était cassé.

Sur du moyen/long terme, les perspectives sont haussières depuis que l’USD/JPY a validé cette figure de retournement. L’objectif théorique est un rebond du dollar jusqu’à 113 yens.

Graphique journalier de l’USD/JPY réalisé sur TradingView :

Bien sûr, des signaux convergeant entre ces trois paires renforceraient le sentiment. Un rebond de ces trois paires serait un signal bullish pour les actions. A l’inverse, une cassure de ces supports serait des signaux bearish pour les actions. Les prochaines séances devraient être cruciales pour les paires en yens au vu de la proximité des cours proches de leur support.

Les ventes au détail et la production industrielle américaines publiées cette après-midi seront très surveillées et sont susceptibles de créer de la volatilité.

