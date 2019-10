USD/JPY – EUR/JPY – GBP/JPY : Stratégies et prévisions des paires en yen

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES PAIRES EN YEN

Malgré une tendance de long terme baissière pour les majeures face au yen, on notera que depuis septembre 2019 la toile de fond de tous ces actifs « refuge » s’est quelque peu assombrie en raison de plusieurs événements.

Le conflit commerciale USA-Chine s’est améliorée puisqu’un accord substantiel de phase 1 a été conclu dans le bureau ovale de la maison blanche.

Les investisseurs gardent espoir pour un accord sur le Brexit .

La FED et la BCE ont renforcé leurs efforts de détente monétaire en septembre .

Ces événements ne favorisent pas les actifs « refuge » comme le yen, néanmoins les incertitudes économiques et les tensions géopolitiques sont encore présentes. Nous ne sommes pas à l’abri de mauvaises nouvelles sur certains dossiers.

Maintenant, intéressons-nous à la partie technique et observons les graphiques des paires en yen.

GRAPHIQUE DES COURS DE L’USD/JPY DONNÉES JOURNALIÈRES

USD/JPY : La moyenne mobiles 200 périodes fait obstacle aux prix

Sur ce graphique, le dollar reprend de la hauteur face au yen, les prix évoluent à l’intérieur d’un canal ascendant depuis le mois de septembre. Actuellement, l’USD/JPY teste une zone de prix importante avec la résistance située à 108.80/109.00 et couplée à la moyenne mobiles 200 périodes. Un franchissement de ce seuil permettrait à la paire de rejoindre les prochains niveaux à 109.3 et le seuil psychologique à 110.

De plus, nous constatons la validation d’une figure de retournement une ETEI (épaule-tête-épaule) qui favorisait la poursuite haussière. Néanmoins, l’objectif théorique de cette figure vers les 112 me parait ambitieux pour plusieurs raisons. La zone des 110 correspond à la borne basse d’un triangle mensuel, à la moyenne mobile 200 hebdomadaires et à l’oblique baissière journalière.

Enfin un retour sur le niveau 108.35 et une rupture du canal haussier mettrait à mal ce scénario et l’USD/JPY pourrait accélérer vers les supports à 106,65 et 105,35.

GRAPHIQUE DES COURS DE L’EUR/JPY DONNÉES JOURNALIÈRES

EUR/JPY : La paire travaille un niveau technique clé sur les 121 yen

Sur ce graphique l’euro a entamé un rebond à l’intérieur d’un canal ascendant et entreprend un passage en force au niveau de l’oblique baissière ainsi que la zone de polarité à 121. Un franchissement de ce niveau permettrait aux prix de rejoindre la moyenne mobiles 200 périodes située à 122.20 et la résistance à 123,3.

On notera tout de même que les prix butent sur les 121 depuis plusieurs séances. Un échec risquerait de renvoyer l’EUR/JPY en direction du bas du canal vers 118.2 et en cas de rupture de ce dernier un objectif final à 115.20.

Sur cette paire le point important à retenir est la fameuse zone des 121. Une cassure avec une bougie impulsive ouvrirait la voie vers de nouveaux plus hauts. En revanche un chandelier de retournement mettrait fin à cette reprise haussière.

Intéressés par l’Euro ? Voici nos prévisions et cibles pour les 2 prochains mois

GRAPHIQUE DES COURS DU GBP/JPY DONNÉES JOURNALIÈRES

GBP/JPY : La livre sterling déclenche un rallye haussier

Sur ce graphique, la livre sterling est la devise qui réalise un rallye haussier sans faille. Les espoirs d’un accord sur le dossier du Brexit ont charmé les investisseurs et la paire consolide sur le niveau de résistance à 140,5. Le 11 octobre 2019, le GBP/JPY a validé « une tasse avec anse », cette figure chartiste donne un objectif théorique vers les 144.

Toutefois, l’oblique baissière pourrait bloquer l’objectif final si les prix ne parviennent à la franchir. Le niveau des 144/144.6 est important puisque la moyenne mobiles 200 weekly vient se confondre sur ce seuil. Enfin, un échec sous les 140.5 pourrait entrainer les prix sur le support situé à 135.7et la tendance haussière de court terme serait mise à mal en cas de rupture de ce seuil.

