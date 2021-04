Prévisions Gold : le repli des rendements obligataires fait bondir le cours de l’or

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

Le reflux des taux et du dollar dope le cours de l’or

XAU/ USD : les prix valident un double creux

Le cours de l’or progresse ce jeudi, alors que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans repart à la baisse et affiche de nouveau un recul de 15 points de base par rapport à son pic du 23 mars à 1,776%. Le repli des rendements obligataires freine une nouvelle fois le dollar américain qui tombe au plus bas depuis quatre semaines face aux principales devises. Par conséquent, le reflux des taux obligataires et la faiblesse du dollar favorisent la hausse du métal jaune.

Par ailleurs, une série de bons rapports sur la santé de l'économie américaine a apporté un certain soutien à l'or, compte tenu de la menace d'inflation. Plusieurs indicateurs économiques publiés confirment que la levée progressive des restrictions sanitaires et le plan de relance de l'administration Biden favorisent une reprise soutenue de l’activité : les ventes au détail ont rebondi de 9,8% en mars, les inscriptions au chômage ont diminué plus qu'attendu la semaine dernière et les indices d'activité Philly Fed et Empire State d'avril ont dépassé le consensus.

Graphique de l’or en données journalières

Les espoirs de réouverture des entreprises ont surtout profité au pétrole et aux métaux industriels comme le cuivre mais l'or a perdu du terrain, subissant même son pire début d'année depuis 1982.

Néanmoins, force est de constater que l’once d’or reprend de la hauteur depuis plusieurs séances. L’actif s’est stabilisé dans un range de consolidation entre 1 677$ et 1 750$. Ainsi, la rupture de la résistance plaide pour une reprise haussière à court terme. Graphiquement, les prix ont validé une figure de retournement de tendance : un double creux. La prochaine cible technique se situe donc à 1 790$ puis 1 825$.

Le métal jaune est aussi enfermé dans un canal baissier depuis le mois d’août 2020. Actuellement, le marché travaille la borne haute du canal vers 1 766$ mais un franchissement de ce pallier renforcerait le scénario de hausse à venir. La séance du jour se caractérise notamment par une bougie flux et directionnel ce qui suggère un réel enthousiasme venant des acheteurs. De ce fait, nous pourrions assister à une nouvelle jambe de hausse afin de rallier les 1 850$ dans les prochaines semaines.

