Prévisions Gold : faut-il acheter de l’or en 2021 ?

Un contexte économique favorable aux métaux précieux

Les métaux précieux, en particulier l’once d’or et l’argent ont connu une magnifique envolée en 2020. De ce fait, le temps des prises de bénéfices est-il venu ? Au contraire, allons-nous assister à une poursuite de cette dynamique en 2021 ? Tant de questions qui méritent des réponses pour un bon nombre d’investisseurs particuliers.

L’année 2020 a été tumultueuse pour les investisseurs, mais il y a toujours un marché haussier quelque part. L'or est en hausse d’environ 22% et l’argent de 37% cette année. Les taux réels négatifs, un dollar en chute libre, les craintes concernant le coût économique lié à la pandémie, les escalades de tensions entre Pékin et Washington ont contribué à l'envolée des métaux précieux depuis plusieurs mois.

Les investisseurs affluent dans les valeurs refuges en raison de la baisse des rendements et de la faiblesse du dollar.La planche à billets commence aussi à faire naître une défiance sur la monnaie. Les Banques centrales ont utilisé tous les outils nécessaires pour relancer et soutenir les marchés financiers. La Réserve fédérale américaine (FED) a tellement gonflé son bilan qu’il a dépassé les 7 200 milliards de dollars, alors qu’il était inférieur à 3500 milliards en mars.

La corrélation négative entre le billet vert et l'or soutient le métal jaune. Les lingots d'or affichent une forte hausse par rapport à l'année précédente et pourraient continuer à progresser alors que les gouvernements et les banques centrales réagissent au ralentissement de la croissance par de vastes mesures de relance.

L'or continue de faire ce qu'il a toujours fait depuis des décennies : suivre les taux d'intérêt réels à l'inverse.Les taux d'intérêt, maintenus à des niveaux très faibles par les banques centrales, rendent l'or plus attractif comparé à des obligations aux rendements très bas. Il bénéficie en outre de taux d'intérêt réels négatifs, ce qui n'est pas forcément bon signe pour les perspectives économiques à moyen terme. La gestion boiteuse de la crise du coronavirus par le gouvernement américain laisse croire que les taux d’intérêt sont pour longtemps au plancher et que l’inflation viendra réduire davantage l’attrait de la devise.

Une fois n'est pas coutume, la demande en or est aussi soutenue par le fort appétit des investisseurs institutionnels, notamment à travers les ETF. Face à la crise économique liée à la pandémie et à la faiblesse du dollar, les investisseurs achètent beaucoup d'ETF, produits indiciels adossés à de l'or physique.En juin, l'encours total de ces produits indiciels avait atteint un nouveau record à 3.106 tonnes.

Par ailleurs, le contexte économique a fortement évolué, ainsi la confiance des investisseurs s’orientent vers des actifs considérés comme une couverture contre l'inflation en raison de leur offre plafonnée. N’oublions pas que la relique barbare, qui bénéficie de sa relative rareté, n’est adossée à aucune institution et préserve sa valeur et son pouvoir d’achat sur une longue période.

Maintenant, intéressons-nous comme à l’accoutumée à la partie technique.

Graphique de l’or en données mensuelles

XAU/USD : une « soucoupe » de long terme

Sur ce graphique, force est de constater que l’once d’or connait une dynamique positive dès 2019, notamment avec la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. L’épidémie de Covid-19 a certes été un nouveau catalyseur, mais il a surtout mis de l’huile dans le moteur afin de maintenir la tendance haussière.

Depuis 2012, les prix forment une figure chartiste de retournement, une soucoupe (« rouding bottoms »). Le creux en soucoupe montre un retournement lent et très graduel d’un mouvement qui passe de baissier à latéral puis à haussier. Il est difficile de déterminer la distance que vont parcourir les prix, néanmoins le potentiel est important au bout du compte. En ce basant sur le niveau de support à 1 800$ qui sert de ligne de cou (neckline) de cette figure, l’objectif théorique se situe autour des 2 500$. Le marché devrait donc continuer son ascension pour atteindre ce « cours cible » à horizon 12 à 18 mois.

Graphique de l’or en données hebdomadaires

Les prix consolident dans une figure de continuation de tendance

A court terme, l’annonce des futurs vaccins a eu l’effet d’une douche froide sur les métaux précieux, le marché a donc entamé une phase de consolidation depuis plusieurs semaines.

Cependant, les prix évoluent dans un drapeau (canal baissier), ainsi la sortie par le haut de cette figure chartiste ouvrirait la voie à une nouvelle vague haussière vers de nouveaux plus hauts historiques en direction des 2 300$. Seule une incursion sous les 1 750$ invaliderait ce scénario haussier.

Pour conclure, l’once d’or a encore de beaux jours devant lui. L’analyse technique et les fondamentaux plaident clairement pour une poursuite de la hausse dans les mois à venir. Les valeurs refuges vont continuer de bénéficier de conditions favorables, avec les politiques monétaires ultra-accommodantes et les incertitudes macroéconomiques.

