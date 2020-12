Prévisions Gold : le cours de l’or entame une reprise haussière

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

L’once d’or recule mais les fondamentaux soutiennent la tendance

XAU/ USD : les prix évoluent dans un canal

Le métal jaune reprend du poil de la bête alors que les investisseurs avaient délaissé la relique barbare au profit des actifs plus risqués depuis l’annonce des futurs vaccins. Un vent d’optimisme à soufflé sur les marchés en novembre et le cours de l’or a reculé de 5,32% pour tomber à 1 778$ en clôture. A court terme, la confiance croissante des investisseurs dans la reprise de l'économie et la remontée des profits des entreprises plombent l’ensemble des métaux précieux.

Par ailleurs, l’or continue de faire ce qu'il a toujours fait depuis des décennies à savoir suivre les taux d'intérêt réels à l'inverse. Toutefois, les rendements réels suggèrent un important creux. Ainsi, nous pourrions assister à une simple correction dans un cycle haussier de long terme.

L’omniprésence des banquiers centraux avec notamment une expansion du programme d’achat d’actifs devrait soutenir la tendance. Les politiques monétaires resteront ultra-accommodantes en 2021 et la planche à billet continuera de tourner tant que l’économie ne sera pas remise sur rails.

Enfin, la dégringolade du billet vert favorise les cours de l’or, le dollar index a chuté à son plus bas niveau depuis avril 2018 et l’arrivée de Joe Biden à la maison Blanche risque d’enfoncer le clou. Le démocrate a prévu des plans de relance massifs pour soutenir l’économie du pays frappé de plein fouet par le Covid-19. En parallèle, le bilan de la Fed qui atteint maintenant 7 200 milliards de dollars devrait poursuivre son expansion et fragiliser une nouvelle fois le dollar US dans les mois à venir.

Graphiquement, les prix sont enfermés dans un canal baissier, ainsi nous assistons à une prise d’appui sur la borne basse couplée à un chandelier de retournement. Les vendeurs ont pourtant tenté une incursion sous les 1 800$ mais les acheteurs défendent ce support mensuel. De plus, l’apparition d’un avalement haussier plaide pour une reprise haussière et une fin de baisse. De ce fait, le Gold pourrait reprendre des couleurs et reconquérir la résistance à 1 852$ puis 1 880$.

A moyen terme, seule la sortie par le haut du canal conduirait à une nouvelle jambe de hausse vers de nouveaux plus hauts historiques. Ce scénario élaboré grâce à l’analyse technique rejoint celui des analystes de Goldman Sachs, Citigroup, Société Générale et Bank of America qui anticipent un cours au-delà de 2 100 dollars pour 2021.

