Prévisions Gold : le cours de l’or continue de briller, nouvelle ruée vers 1 800$ ?

Les incertitudes liées au coronavirus dopent le cours de l’or

Une dynamique haussière bien en place

La sortie d’un triangle ouvre la voie à de nouveaux plus hauts

L’actuelle faiblesse des taux d’intérêt, la création monétaire des banques centrales face à la crise et les incertitudes concernant les perspectives économiques profitentà l’or.

Tout d’abord, pour lutter contre la récession mondiale causée par le Covid-19, les banques centrales sont sorties du bois pour soutenir et doper les marchés financiers. Depuis le début de la crise, le bilan de la FED a atteint un nouveau record à 7 000 milliards de dollarssoit désormais 30% du PIB américain. Quant à celui de la BCE, ce dernier a lui aussi atteint un nouveau record cette semaine à 5 505 milliards d’euros soit 46,2% du PIB de la Zone Euro.

Cela s’ajoute aux prévisions alarmistes de Jerome Powell, le président de la FED qui table sur un taux de chômage autour de 20-25% aux États-Unis et d’une chute du PIB proche de 30% au deuxième trimestre. De plus, l’escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis n’est pas de bon augure et met en péril la reprise de l’économie mondiale.

Par conséquent, le métal jaune continue de briller en ces temps de pandémie. Les investisseurs s’interrogent sur la durée de la crise sanitaire et surtout sur les conséquences économiques à venir. En effet, la reprise économique risque d’être lente avec un retour à la normal d’ici 2021. Face à ces incertitudes et au manque de visibilité à moyen terme, l’or jouit de son statut de valeur refuge, ainsi il a donc tendance à s’apprécier dès que la volatilité s’installe sur les marchés.

Maintenant, comme à l’accoutumée, intéressons-nous à la partie technique.

Une dynamique haussière bien en place

Graphiquement, force est de constater que l’once d’or évolue dans une tendance haussière et poursuit son ascension en direction des prochains seuils techniques. Depuis le début de l’année, l’actif réalise une performance d’environ +15%, ainsi le marché devrait continuer sur sa lancée dans les semaines à venir.

Autre élément qui plaide en faveur d’une poursuite de la hausse, nous pouvons voir que les cours forment une « soucoupe ». Cette figure chartiste de creux en forme de « U » s’étend sur plusieurs années (2012-2020) avec une ligne de cou vers les 1 800$. Pour le moment, les prix travaillent la résistance des 1 750$, toutefois en supposant que le flux acheteur ne s’essouffle pas, alors le cours de l’or pourrait accélérer et rejoindre les plus hauts historiques à 1 921$.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

La sortie d’un triangle ouvre la voie à de nouveaux plus hauts

A court terme, le gold consolidait à l’intérieur d’un triangle symétrique afin que le marché reprenne son souffle avant de reprendre de la hauteur. De ce fait, la sortie par le haut a donné le tempo pour la suite avec de nouvelles perspectives haussières. Techniquement, l’objectif théorique de cette figure correspond à la résistance clé des 1 800$, soit la ligne de cou de la « Soucoupe ». Néanmoins, les prix devront s’affranchir du niveau des 1 750$ pour rallier l’objectif final.

Pour finir, l’or a encore de beaux jours devant lui, les fondamentaux et l’analyse technique plaident en faveur d’une poursuite de la dynamique haussière dans les mois à venir. A ce rythme, le métal jaune prend le chemin d’un nouveau plus haut historique d’ici la fin de l’année.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

