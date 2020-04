Prévisions Gold : Les cours de l’or en route vers de nouveaux records

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

Les cours de l’or dopés par les banques centrales

Pour lutter contre le risque de récession mondiale causé par la pandémie de Covid-19, les banques centrales ont décidé d’injecter massivement des liquidités dans l’économie grâce à un programme de rachat d’actifs, le « Quantitative Easing ».

Le ralentissement économique provoqué par la crise du coronavirus a fait s’effondrer les anticipations d’inflation. Cependant, l’annonce par les gouvernements de plans de secours d’envergure ont fait fortement remonter ces anticipations.

En effet, les programmes de rachats d’actifs risquent de provoquer notamment de l’inflation et une perte de confiance dans la monnaie. Des scénarios dans lesquels l’or a tendance à s’apprécier, car c’est un actif tangible disponible en quantité limitée et ne pouvant pas être imprimé.

En seulement un mois, le bilan de la FED a atteint un nouveau record à 6 367,9 milliards de dollars soit désormais 29,1% du PIB américain. Depuis que la Fed a annoncé ses renflouements le 15 mars, elle a imprimé et remis à Wall Street 2 055,9 milliards de dollars.

Tout d’abord, celle-ci a annoncé un programme de prêt direct aux entreprises d’un montant de 2 300 milliards de dollars s’ajoutant aux 2 000 milliards d’actifs déjà rachetés début mars. Pour résumer, l’économie va être inondée de liquidités au cours du trimestre à venir. Enfin, chaque fois que la FED a annoncé des baisses surprises de ses taux d’intérêt, l’or s’est en moyenne apprécié de plus de 26% dans les 18 mois qui ont suivi.

Maintenant, comme à l’accoutumée, intéressons-nous à la partie technique.

Une dynamique haussière de long terme

Malgré quelques secousses, nous pouvons voir que le métal jaune évolue dans une tendance haussière. Depuis le point bas de fin mars vers 1 450$, le cours de l’or a progressé d’environ +20% pour finalement inscrire un plus haut annuel à 1 747$. Après cette ascension fulgurante, il est légitime d’avoir des prises de bénéfices et donc un repli sur des niveaux de support.

Pour le moment, les cours tentent de se stabiliser, un retour sur le seuil à 1 655$ ou proche de la moyenne mobile 50 périodes vers 1 625$ est envisageable. Il est nécessaire que le marché reprenne son souffle avant de repartir vers de nouveaux plus hauts et d’inscrire un record annuel proche la résistance majeure à 1 800$.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

les cours travaillent la résistance des 1 700$

A court terme, le gold est venu prendre appui sur un ancien sommet à 1 672$. Force est de constater que nous avons des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts, ainsi la théorie de Dow permet de cadrer la dynamique haussière.

Le franchissement des 1 700$ ouvrirait la voie à une accélération en direction des 1 750$, le fameux palier à reconquérir pour inscrire un nouveau record. Enfin, seule une cassure de ce dernier permettrait de rejoindre les 1 800$ puis 1 850$.

Pour finir, l’or à encore de beaux jours devant lui, les fondamentaux et l’analyse technique plaident en faveur d’une poursuite de la hausse dans les mois à venir. Néanmoins, en cas de nouveau choc sur les marchés, il serait légitime d’avoir une nouvelle fois des prises de bénéfices pour compenser des pertes sur d’autres marchés. De ce fait, une correction de marché sur des supports n’entacherait pas la fulgurante ascension haussière du métal jaune.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES 4 HEURES

