Prévisions du Gold : le métal jaune marque de nouveaux sommets, la ruée vers l’or ?

Le coronavirus impacte la croissance du PIB mondial.

Un signal technique haussier, fin de consolidation à l’intérieur d’un triangle.

Le cours de l’or enchaîne les séances consécutives de hausse à cause des perspectives économiques qui s’assombrissent liées au virus chinois, ainsi les opérateurs en quête de diversification se replient sur son statut de valeur refuge. Le métal jaune continue par ailleurs de bénéficier de la faiblesse des taux qui ne rend guère attractif l’achat d'emprunts d'Etat.

Le gold a dépassé le plafond de 1 600 dollars pour la première fois en six semaines, revenant à un niveau qu'il avait atteint lors des tensions USA-Iran à la suite de l'assassinat par l'administration Trump du général Soleimani, un des plus hauts responsables de Téhéran.

L’actif démarre l’année sur les chapeaux de roues puisqu’il réalise une performance à +7%. Ce nouveau record annuel s’explique par les inquiétudes toujours persistantes liées au coronavirus, notamment son impact sur l’économie chinoise et mondiale. Le cabinet Oxford Economics a abaissé sa prévision de croissance chinoise à 4 % au premier trimestre 2020, contre 6 % prévus initialement. Il table désormais sur une croissance à 5,4 % pour l’ensemble de l’année 2020. De nombreuses banques ont emboîté le pas en révisant aussi leurs prévisions de croissance à la baisse. La Chine a contribué à plus de 40 % à la croissance du PIB mondial, sur la période 2010-2020, et pèse environ 16 % du PIB mondial. De ce fait, plus l'épidémie dur, plus l'économie souffre.

Les entreprises tirent la sonnette d'alarme quant à l’impact du coronavirus sur leurs activités, Apple ne pourra pas atteindre ses prévisions de croissance au prochain trimestre en raison de l'épidémie qui affecte à la fois la production de l'iPhone et la demande pour ses produits. Toutefois, les opérateurs s’attendent maintenant des politiques monétaires de soutien avec des injections de liquidités venant de la banque populaire de Chine. En effet, La BPC a annoncé une réduction de 10 points de base, à 3,15%, du taux d'intérêt de sa facilité de crédit à moyen terme, une décision qui concerne directement 200 milliards de yuans (26,4 milliards d'euros) de prêts aux institutions financières.

Allons-nous assister à une année 2020 en or ? Pour le savoir, intéressons-nous comme à l’accoutumée à la partie technique.

GRAPHIQUE DU COURS DE L’OR EN DONNÉES JOURNALIèRES

Un signal technique haussier, fin de consolidation à l’intérieur d’un triangle

Force est de constater que le métal jaune a le vent en poupe depuis 2019 et réalise donc une ascension fulgurante et sans faille. Graphiquement, le marché consolidait depuis plusieurs semaines à l’intérieur d’un triangle symétrique. Le franchissement de la borne haute a donné un nouveau souffle ouvrant la voie à de nouveaux plus hauts pour les semaines à venir.

D’un point de vue technique, l’objectif théorique du triangle se situe à 1 655$, néanmoins le marché va devoir s’affranchir de sa résistance mensuelle située à 1 625$. La dynamique de fond est fortement haussière, ainsi les cours devraient casser ce seuil clé sans trop de difficulté. En cas de rupture, une accélération en direction de la prochaine résistance à 1 700$ pourrait se mettre en place. Cependant, l’or est un actif qui a besoin d’entrer dans des phases de consolidation avant de de déclencher une nouvelle vague de hausse. Il est donc nécessaire de garder à l’esprit, la possibilité d’avoir cette phase de respiration des prix proche des seuils situés à 1 655$ et 1 625$.

En conclusion, l’once d’or évolue dans une tendance haussière bien en place. Les éléments techniques en faveur d’une poursuite de la hausse s’accordent avec les incertitudes concernant les fondamentaux qui pèsent sur l’économie mondiale. Par conséquent, le gold a encore de beaux jours devant lui et pourrait inscrire de nouveaux plus hauts en 2020 avec un objectif final autour des 1800 – 1 900 dollars.

