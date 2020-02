Prévisions du Gold : le coronavirus fait grimper les cours de l’or

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

Le coronavirus devrait impacter la croissance chinoise

Le mois de janvier a été marqué par l’épidémie de coronavirus chinois. Du fait de la crainte d’un impact économique, les investisseurs se sont repliés sur les actifs défensifs, ainsi les marchés actions ont fortement corrigé, au profit des valeurs refuges.

Les répercussions économiques pourraient être importantes puisque les compagnies aériennes ont suspendu leurs liaisons avec la Chine. Les ventes d’automobiles chuteraient de près de 25% sur les 2 premiers mois de l’année. Un impact important sur la consommation qui pousse les grandes banques à revoir leurs prévisions, abaissant la croissance en Chine de 6% à 5,6% sur l’année 2020. Le virus chinois affecte aussi les chaînes d’approvisionnement, le constructeur automobile Hyundai a dû interrompre la production dans ses usines coréennes en raison de la fermeture d’un de ses fournisseurs chinois.

Pour finir, les principaux facteurs qui influenceront le cours du gold en 2020 seront les dossiers géopolitiques et économiques avec l’accord de phase 2 USA-Chine, les élections américaines, et la politique monétaire. Par conséquent, l’or est considéré comme une valeur refuge, en cas de doutes ou d’incertitudes politiques et économiques, le métal jaune est un moyen de repli et de diversification.

Maintenant, intéressons-nous comme à l’accoutumée à la partie technique.

GRAPHIQUE DU COURS DE L’OR EN DONNÉES Hebdomadaires

Un repli des cours n’est pas à exclure

Après avoir réalisé une ascension fulgurante et sans faille durant l’année 2019, un repli des cours est envisageable à court terme. Certes, la tendance est haussière, toutefois le marché a besoin de reprendre son souffle afin de mieux repartir. Graphiquement, nous avons la formation d’une divergence baissière sur RSI en Weekly. Cette dernière n’est pas validée mais elle nous invite à une possible correction à venir.

Ensuite, le chandelier de la semaine est un pattern de retournement, un avalement baissier. De ce fait, les prix dessinent un possible scénario de repli. Néanmoins, le niveau de support mensuel à 1 560$ n’a pas été franchi, ce qui montre une bonne résistance de l’actif malgré la force vendeuse sur la bougie de la semaine. Maintenant, regardons le graphique Daily afin d’affiner cette prévision sur le cours de l’or.

GRAPHIQUE DU COURS DE L’OR EN DONNÉES JOURNALIèRES

A plus court terme, les cours de l’or consolident dans un range

Techniquement, nous constatons une phase de latéralisation des cours à l’intérieur d’un range compris entre 1 595$ et 1 545$. Le métal jaune devrait donc continuer à consolider dans les prochains jours avant de prendre une nouvelle direction.

Tout d’abord, tant que les cours n’enfoncent pas le support situé vers 1 545$ / 1 535$, le risque de voir une correction se mettre en place est relativement faible. Cependant, dans ce cas de figure, le marché pourrait se diriger vers les 1 486$. En revanche, le franchissement de la résistance à 1 545$ ouvrirait la voie à une nouvelle impulsion en direction des 1 625$ puis des 1 700$. Pour le moment, force est de constater que le Gold évolue dans une configuration de trading range, ainsi seule la sortie des prix par l’une des deux bornes donnera le tempo afin de se positionner dans le momentum.

En conclusion, la dynamique de fond est haussière sur les cours de l’or. Les incertitudes macroéconomiques et l’environnement de marché continueront de donner du fil à retordre aux investisseurs en quête de diversification sur les valeurs refuges. De ce fait, le Gold a encore de beaux jours devant lui et pourrait inscrire de nouveaux plus haut en 2020 malgré des replis légitimes dans un marché haussier.

