Livre sterling, GBP/USD, EUR/GBP : quelles perspectives pour la livre après le Brexit ?

Des questions encore en suspens sur l’impact réel du Brexit sur l’économie britannique

Les cours de la livre depuis 2016 et le referendum sur la sortie de l’union ont été dirigés principalement par les nouvelles concernant les négociations sur le Brexit. Maintenant que le verdict est tombé le principal catalyseur de la paire livre/dollar risque de basculer ou du moins s’équilibrer vers le dollar. L’évolution contre l’euro pourrait dépendre de l’impact du traité sur les chiffres économiques qui seront observés en Grande Bretagne, le risque étant une réduction de la part de la livre dans les échanges internationaux.

Avec ce traité commercial, l’Union offre à son ancien Etat membre un accès inédit, sans droits de douane ni quotas, à son immense marché de 450 millions de consommateurs. Cette ouverture sera assortie de strictes conditions : les entreprises d’outre-Manche devront respecter un certain nombre de règles en matière d’environnement, de droit du travail et de fiscalité pour éviter toute concurrence déloyale. A priori l’essentiel est donc sauvé pour les échanges commerciaux.

Pourtant l’ impression que ce traité donne est que la politique a primé sur le pragmatisme comme l’a indiqué la présidente de la city ainsi que s’en est étonné l’ex premier ministre Tony Blair. Comment expliquer en effet que les britanniques ont défendu avec acharnement le secteur de la pêche qui représente 0,1% du PIB et 12 000 emplois alors qu’ils ont accepté la perte du passeport financier aisément pour leurs institutions financières qui représentent 7% du PIB et plus de 1 million de postes. La city pourrait donc voir sa place financière se réduire.

Dans les prochains mois, les opérateurs analyseront les chiffres de l’activité et les conséquences sur l’emploi pour évaluer les implications du traité sur l’économie britannique déjà durement touché par l’épidémie de Covid. Les mauvaises surprises affecteront la livre qui pourrait se retrouver isoler parmi les grandes devises. Dans ce cas l’euro pourrait se renforcer. Par contre, sa parité avec le billet vert s’inscrit toujours dans un contexte de dollar faible et il faudrait un changement plus global du sentiment sur la devise américaine pour assister à un renversement de tendance.

GBP/USD : Vue positive au-dessus de l’oblique haussière hebdomadaire

La livre depuis début Mai se situe dans une tendance hebdomadaire haussière et est soutenue par une oblique ascendante. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. Le câble a rejoint la résistance sur la zone des 1,3500 et pourrait rejoindre une zone entre 1,3660 (point haut de 2017) et 1,3710 ( point bas de février 2018). En cas de franchissement, la livre pourra progresser vers le point haut des 4 dernière années à 1,4375. Cette tendance haussière ne sera invalidée que sur une clôture sous l’oblique hebdomadaire haussière.

A plus court terme, les mèches longues du 11 et 21 décembre au contact d’une oblique ascendante indiquent que les acheteurs contrôlent le marché. Tant que l’on reste au-dessus de ce support, la tendance quotidienne reste aussi positive.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

EUR/GBP : l’euro et la livre se neutralisent

L’euro contre livre évolue dans un large canal horizontal avec une borne haute hebdomadaire se situant entre 0,9290/0,9300 et une borne basse à 0,8865 déjà testé à plusieurs reprises. Un support intermédiaire se situe sur 0,8975. Les longues mèches constatées sur les chandeliers du 11 et 21 décembre indiquent les vendeurs sont bien présents.

Il est donc pour l’instant impossible de donner une direction à la paire euro sterling et le scénario principal est donc une poursuite de cette évolution latérale.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

