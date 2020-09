Prévisions GBP/USD – EUR/GBP : face au Brexit, quelles perspectives pour la livre sterling ?

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA LIVRE STERLING

Les incertitudes économiques et le Brexit pèsent sur la livre sterling

GBP/USD : la paire cède du terrain

EUR/GBP : les prix testent la borne haute d’un range de long terme

La Banque d'Angleterre a décidé ce jeudi de maintenir les taux d'intérêt et son programme d'achat d'obligations inchangés, donnant à la banque centrale deux mois de plus pour décider si elle veut stimuler davantage l'économie britannique. Les perspectives de l'économie restent encore incertaines. Elle a également déclaré que ses perspectives étaient conditionnées à l'hypothèse d'une évolution immédiate et ordonnée vers un accord de libre-échange global avec l'Union européenne le 1er janvier 2021.

L'économie britannique, qui est mesurée mensuellement, a augmenté de 6,6 % en juillet, ce qui est néanmoins inférieur de 11,7 % aux niveaux pré-pandémiques. L'inflation évolue à un rythme annuel de 1 % contre une cible à 2 %. Pour atteindre son objectif, la Banque d'Angleterre va devoir prendre de nouvelles mesures qui vont affaiblir sa monnaie.

L'absence de progrès dans les négociations du Brexit et la conjoncture dégradée pénalisent la livre sterling. Les interminables négociations du Brexit, ponctuées de rebondissements, ont créé des incertitudes qui ont suscité de forts remous sur la devise anglaise. Actuellement, toute perspective d'un échec des discussions plombe la livre, car cela serait vu par les marchés comme une catastrophe économique pour le pays, tandis que toute avancée est saluée par les investisseurs.

Prévisions de Goldman SachsEUR/GBP :

Par ailleurs, Goldman Sachs s'attend à ce que l'euro grimpe à la parité contre la livre en cas de "no deal" Brexit et à ce que l'EUR/GBP retombe à 0,87 si un accord est conclu. Sur la base de ces estimations, le marché évalue actuellement une probabilité de 40 à 45 % d'un scénario "no deal".

Maintenant, intéressons-nous, comme à l’accoutumée à la partie technique.

GRAPHIQUE DU GBP/USD EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

GBP/USD : la paire teste une oblique baissière

Sur ce graphique, une oblique de très long terme en place depuis 2008 vient coiffer les prix, empêchant ainsi le marché de dépasser la résistance clé des 1,3350$. Malgré une solide ascension après avoir touché un point bas vers 1,1400$, la paire a subi une forte correction en seulement quelques séances.

Pour le moment, la livre sterling est prisonnière entre sa moyenne mobiles 50 & 200 périodes. A court terme, le GBP/USD devrait se stabiliser dans l’attente d’un prochain catalyseur. Afin de reprendre de la hauteur, la paire va devoir franchir les résistances une à une, mais le point pivot pour libérer un important flux haussier sera la cassure de l’oblique couplée à la résistance des 1,3350$. Cela permettrait d’aller les prochains niveaux à 1,3610$ puis 1,3855$.

En revanche, le seuil à surveiller pour éviter la dégringolade est celui des 1,2700$. Une incursion sous ce niveau ne serait pas de bon augure pour la suite. Nous pourrions assister à une correction profonde en direction des 1,2515$ et surement atteindre les 1,2015$.

EUR/GBP : les prix évoluent dans un range de long terme

Graphiquement, force est de constater que l’EUR/GBP évolue dans un range de long terme compris entre 0,9320 et 0,8310. L’EUR/GBP n’est jamais parvenu à sortir par le haut du ce rectangle en clôture de bougie hebdomadaire. De ce fait, la mise en place d’une stratégie de « trading range » semble porter ses fruits.

L’euro devrait poursuivre sa longue consolidation tant qu’aucun accord n’est signé. En revanche, la rupture du niveau des 0,9320 entrainera une accélération en direction des 0,9600. Un « no deal » ouvrirait surement la voie à la parité alors qu’en cas d’accord, nous estimons que le marché devrait effectuer une nouvelle rotation des prix à l’intérieur du range afin de rejoindre le support à 0,8300 à moyen terme.

En résumer, la livre sterling bat de l’aile à cause du Brexit et des négociations à nouveau au point mort. L’absence de visibilité et les incertitudes économiques font que la devise reste sous pression.

GRAPHIQUE DE L’EUR/GBP EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

