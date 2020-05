GBP/USD – EUR/GBP : Brexit, Covid-19, taux négatifs et croissance pèsent sur la livre sterling

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA LIVRE STERLING

Les incertitudes économiques font pression sur la livre sterling

GBP/USD : la paire teste une oblique baissière

EUR/GBP : les prix évoluent dans un range de long terme

Le Royaume-Uni est durement frappé par la pandémie de coronavirus. Le pays a enregistré le deuxième plus grand nombre de décès (37 600) dus au Covid-19 et souffre des incertitudes persistantes liées à la croissance, au Brexit et à une politique monétaire très accommodante.

Tout d’abord, la croissance s’est déjà contractée de 2% au premier trimestre 2020, soit sa plus forte baisse depuis le quatrième trimestre 2008. L'économie britannique a subi une contraction record de 5,8% en mars par rapport à février, frappée de plein fouet par la crise engendrée par le coronavirus et les mesures de confinement.Dans ce contexte, la contraction du PIB pourrait être de l’ordre de 10% en 2020. De même, le déficit public pourrait bien atteindre le niveau de 17% du PIB. Enfin, les ventes au détail ont enregistré un plongeon record de 18% en avril.

PIB du Royaume-Uni en mars 2020 :

La livre sterling est aussi impactée par les négociations sur le Brexit dans l'impasse. Le 3ème cycle de discussions entre Londres et Bruxelles a de nouveau débouché sur une impasse tant les positions sont opposées, en particulier sur les conditions de concurrence équitable.Si la période de transition, prévue jusqu'à la fin de l'année, s'achève sans accord commercial, alors les investisseurs craignent des retombées négatives pour le Royaume-Uni.

Pour finir, la livre a été pénalisée par les commentaires de l’économiste en chef de la Banque d'Angleterre, qui a révélé que l'institution envisage des taux négatifs pour faire face au marasme économique. Ainsi, des taux d'intérêt plus bas, voire donc négatifs, pèsent sur la devise concernée car ils la rendent moins rémunératrice et donc moins attractive pour les investisseurs.

Maintenant, intéressons-nous, comme à l’accoutumée à la partie technique.

Taux de base du Royaume-Uni :

GBP/USD : la paire teste une oblique baissière

Le GBP/USD se trouve à la croisée des chemins à proximité de son oblique baissière. Néanmoins, plusieurs éléments techniques risquent d’empêcher la paire de reprendre des couleurs. Tout d’abord, les cours ont validé une figure de retournement, à savoir un « double sommet ». Cette figure chartiste ouvre la voie à des perspectives baissières en direction des 1,1850. Ensuite, à court terme, les prix sont enfermés dans un « drapeau » et bute sur la droite de tendance baissière.

Par conséquent, un nouvel échec sur l’oblique couplé à une sortie par le bas du drapeau avec la rupture du support psychologique à 1,2200 renforcerait alors le scénario baissier à venir. Par contre, une incursion au-dessus des 1,2400 permettrait au marché de revenir chercher la moyenne mobile 200 périodes vers 1,2700. Conclusion, il est encore trop tôt pour confirmer le futur flux baissier mais d’un point de vue technique, les vendeurs continuent de garder l’ascendant psychologique.

GRAPHIQUE DU GBP/USD EN DONNÉES journalières

EUR/GBP : les prix évoluent dans un range de long terme

Graphiquement, force est de constater que l’EUR/GBP évolue dans un range de long terme compris entre 0,9320 et 0,8310. Les prix sont venus tester le milieu de range (zone d’équilibre) et la moyenne mobiles 50 & 200 périodes. Après avoir travaillé ce seuil durant plusieurs semaines, le marché a déclenché un signal technique avec chandelier de retournement, un avalement haussier.

De ce fait, la paire a effectué une rotation partielle pour finalement reprendre de la hauteur vers la résistance des 0,8950. Pour le moment, l’euro évolue au-dessus de ce seuil, ainsi la dynamique haussière devrait se poursuivre dans les semaines à venir afin de rallier la borne haute à 0,9310.

En résumer, l’analyse technique et fondamentale plaident pour un scénario haussier, la livre sterling a du plomb du l’aile et continue d’être sous pression. L’absence de visibilité concernant le Brexit et la détérioration des chiffres macroéconomiques font que la devise reste sous pression.

GRAPHIQUE DE L’EUR/GBP EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

