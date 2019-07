Prévisions et stratégies sur la livre sterling à travers les ocurs EUR/GBP et GBP/USD.

La livre sterling demeure fortement vendue à l’approche de la réunion de la Banque d’Angleterre

L’euro s’envole face à la livre sterling, le taux de change EUR/GBP s’approche de son sommet

La paire GBP/USD enregistre un nouveau plus bas annuel avant les réunions des banques centrales

La situation politique au Royaume-Uni continue de sanctionner la livre sterling. Initialement pénalisée par les incertitudes entourant le Brexit, la livre sterling semble réagir négativement à la victoire de Boris Johnson. Les taux de change EUR/GBP et GBP/USD demeurent volatils alors que l’hypothèse d’un Brexit sans accord prend de plus en plus de poids. Le tout nouveau Premier Ministre britannique a répété sa volonté de sortie de l’Union Européenne sans accord le 31 octobre si cette dernière ne lâchais pas plus de lest, de quoi fragiliser la livre sterling. Cette semaine, les cours EUR/GBP et GBP/USD seront orientés par la réunion de la Banque d’Angleterre jeudi, au lendemain de celle de la Fed.

L’euro s’envole face à la livre sterling, le taux de change EUR/GBP s’approche de son sommet

La livre sterling s’enfonce encore un peu plus face à l’euro. Le taux de change EUR/GBP s’envole et se rapproche à grands pas de son sommet du 2 janvier. Ayant conservé sa tendance haussière malgré l’intervention accommodante de la BCE jeudi dernier, le cours EUR/GBP parait bien parti pour enchainer une douzième semaine haussière sur les treize dernières, symbolisant la piteuse performance d’une livre sterling fortement vendue. Après être passée sous le double support à 0,8960£, la paire EUR/GBP tente de franchir la double résistance oblique et horizontale à 0,9063£. S’il y parvient, l’euro pourrait rejoindre face à la livre sterling le seuil à 0,9258$.

Taux de change EUR/GBP en données journalières

Graphique préparé par Yoav Nizard

La paire GBP/USD enregistre un nouveau plus bas annuel avant les réunions des banques centrales

Le taux de change GBP/USD accentue sa baisse, sanctionné par le net recul de la livre sterling. Couverte par une oblique descendante partant du sommet du 3 mai, la paire GBP/USD intensifie sa mauvaise tendance. Face à un rebond repositionné sous ses sommets annuels avant la Fed, la livre sterling casse différents niveaux de supports situés à 1,2365$ et 1,2286$. La livre sterling étant confrontée à un sérieux risque baissier, le taux de change GBP/USD pourrait retomber sur un autre support de long terme situé à 1,2164$. Notons que l’indicateur MACD du cours GBP/USD a croisé à la laisse la ligne de signal, alors que le positionnement des traders lui procure un signal baissier.

Taux de change GBP/USD en données journalières

Graphique préparé par Yoav Nizard

