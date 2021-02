Prévisions EUR/CHF : l’euro au plus haut depuis juillet 2019 face au franc suisse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/CHF

Les perspectives de reprise économique font bondir l’EUR/CHF

L’euro a fait un énorme bond cette semaine, les investisseurs se débarrassant des valeurs refuges pour se positionner en vue d'une reprise économique mondiale et d'une hausse des prix. L’EUR/CHFinscrit sa huitième séance de hausse consécutive et connaît sa plus forte semaine depuis juin 2020.

Les opérateurs s'attendent à ce que la hausse des actions mondiales, alimentée par des liquidités bon marché et des espoirs de reflationse poursuive pendant au moins six mois supplémentaires.La forte baisse du franc suisse survient alors que les rendements obligataires ont augmenté dans le monde entier et que le cuivre a atteint son plus haut niveau depuis plusieurs années.

Cette évolution sera certainement saluée par la Banque nationale suisse, qui a déployé des taux négatifs et dépensé des milliards en interventions sur le marché des changes afin de réduire son attrait. La BNS rejoint donc les rangs des banques centrales, mises à l'épreuve par la hausse des rendements obligataires qui menace de resserrer les conditions financières.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES JOURNALIERES

EUR/CHF : un triangle ascendant

Graphiquement, l’EUR/CHF était enfermé dans un triangle ascendant depuis plusieurs mois. La paire tentait de franchir la barre des 1,0870 pour entamer une reprise haussière mais sans succès jusqu’à présent. Toutefois, les acheteurs ont finalement réussi à prendre l’ascendant et la rupture de ce pivot clé a déclenché une puissante accélération à la hausse. Ainsi, le marché a déjà pulvérisé la résistance des 1,0970 et l’envolée se poursuit au-dessus des 1,1050.

La paire devrait se stabiliser au cours des prochains jours malgré le puissant flux directionnel. Une cassure du niveau des 1,1050 en clôture de bougie hebdomadaire serait de bon augure afin de confirmer la dynamique actuelle. Néanmoins, en cas d’échec sur ce seuil, un léger repli sur le support des 1,0970 permettrait au marché de souffler un peu pour repartir de plus belle.

Pour conclure, nous assistons à un retournement de tendance de long terme avec cette sortie de triangle, ainsi notre prévision est haussière sur l’EUR/CHF. Selon l’analyse graphique, l’objectif théorique de cette figure chartiste se trouve vers les 1,1240. Bien entendu, un retour sous les 1,0840 invaliderait ce scénario pour les semaines à venir.

