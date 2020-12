Prévisions 2021 EUR/USD : La tendance haussière se poursuit vers 1,2500

Points clés de l’article :

Le mode « risk-on » devrait perdurer à court terme

Le mode risk-on qui prévaut sur les marchés depuis la mise en place des politiques monétaires ultra accommodantes va perdurer au moins une partie de l’année. La politique de la fed de taux bas est confirmée jusqu’en 2023 et l’absence de « vague bleue » pendant les élections américaines assure peu ou prou une poursuite de la politique économique en vigueur avec un plan de relance de même ampleur.

Ces données donnent donc des conditions stables qui vont favoriser la recherche des mêmes actifs que fin 2020. De plus la diffusion des vaccins dans le monde va permettre à l’économie de retrouver un rythme normal avec des conditions monétaires très favorables. Le scénario principal reste donc une poursuite de la faiblesse du dollar au bénéfice de l’euro malgré les commentaires des membres de la BCE. Une intervention sur le marché des changes de la banque européenne n’est pas envisageable sauf envolée incontrôlée de la devise unique.

Qu’est ce qui pourrait altérer ce scénario ? Nouveau Covid et retour de l’inflation ?

L’apparition d’un « black swan » n’est pas à exclure. L’année dernière à la même époque, il était impossible de prévoir la propagation du coronavirus à travers la planète et les dégâts économiques qui s’en suivraient faisant basculer les marchés financiers en mode risk-off. Une mutation du Covid qui rendrait le vaccin déjà obsolète n’est pas à écarter et serait le genre de facteur qui nous replongerait dans les ténèbres. Les devises refuges comme le dollar seraient alors à nouveau recherchées.

Un autre facteur, cette fois ci purement financier, peut venir chambouler l’ordre établi. En effet, il faudra certainement avoir un regard vers un indicateur qui pourrait revenir sur le devant de la scène après des années de somnolence, à savoir l’inflation. Suite aux plans de relance et politiques monétaires accommodantes il n’est pas à exclure une hausse des prix transitoires conséquence d’une reprise de la consommation. Cette hypothèse n’arrivera certainement qu’au 2eme semestre et amènerait le taux d’inflation à dépasser l’objectif de 2% fixé par les banques centrales.

Les plans de relance monétaires ont été dans le passé la base d’une offre de monnaie excessive. Or presque 1/5eme des dollars en circulation a été créé cette année ! Le monde pourrait se trouver inonder de cash avec des économies vaccinées. Une étude de la banque d’Angleterre sur 800 ans montre que l’inflation reprend dans l’année qui suit une pandémie. Des prémices sont déjà observées, le coût du transport des marchandises à l’international a augmenté ces dernières semaines et le prix du fer est en hausse de plus de 60%. La consommation des matières premières de la Chine revient sur des niveaux élevés et pourrait alimenter une hausse des prix.

Enfin, la pression politique pour lâcher du lest pourrait s’intensifier. En effet les gouvernements sont lourdement endettées et une reprise de l’inflation rendrait ces dettes plus supportables. La hausse des prix serait plus vigoureuse aux Etats Unis car le taux y est déjà plus élevé qu’en Europe. Une hausse des taux accentuerait le différentiel avec l’euro et rendrait le dollar plus attractif.

Pour l’instant l’hypothèse d’une reprise économique non inflationniste prédomine mais n’est pas garanti.

EUR/USD horizon mensuel : Un premier objectif à 1,2500, avant 1,40 ?

Sur un horizon de temps mensuel l’euro a mis fin à un tendance baissière qui reignait depuis 2008 en franchissant une oblique descendante en juillet. L’euro a de la place pour rejoindre les plus hauts de février 2018 à 1,2556 avec un seuil psychologique à 1,2500. Le croisement des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes est un signal positif.

Le dépassement de cette zone libérerait un potentiel plus important vers 1,4000 à plus long terme. Une cassure du support mensuel à 1,1610 invaliderait ce scénario

Evolution de l’euro contre dollar en données mensuelles :

EUR/USD Horizon quotidien : la tendance à court terme reste haussière

L’euro dollar a dépassé la résistance à 1,2000 le 1er décembre confirmant sa tendance haussière après une consolidation horizontale de 4 mois entre Aout et Novembre. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. La MM13 joue le rôle de support et tant qu’elle n’est pas cassée en clôture aucune respiration ne peut être anticipé. Le RSI se ne trouve plus en zone de surachat. Tant que les cours évoluent au-dessus du support horizontal à 1,2175 la tendance reste haussière à court terme rejoignant celle à moyen terme.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

