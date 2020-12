Prévisions EUR/CHF : la Banque cantonale de Zurich s’attend à une croissance modérée en 2021

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/CHF

La ZKB prévoit une amélioration des perspectives économiques

EUR/CHF : l’ euro bloque sous une résistance clé

La ZKB prévoit une amélioration des perspectives économiques

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) se veut davantage optimiste pour l'économie suisse en 2020, mais table sur un rebond modéré l'année prochaine. Les exportations mises à mal par la pandémie de coronavirus, devraient soutenir la conjoncture et le vaccin permettra aux ménages de dépenser à nouveau leurs économies.L’arrivée du vaccin vaaussi regonfler la confiance des consommateurs etaider à la relance du tourisme.

Les économistes de la ZKB tablent sur un recul du PIB de 3,5% en 2020. Ils se montrent plus optimistes qu'en mai dernier, lorsqu'ils anticipaient une chute de 5,0%. Pour 2021, ils prévoient un bond de 3%, légèrement inférieur aux prévisions précédentes de 3,5%.

La Suisse devrait connaître une reprise lente en 2021 car ses exportations sont affectées par la pandémie de coronavirus. Toutefois, celles-ci sont "très bien diversifiées", tant sur le plan géographique que sur celui des produits, selon le communiqué.

La ZKB pronostique que le taux directeur de la BNS fixé à -0,75%, ne devrait pas évoluer en 2021. Quant au franc suisse, il devrait s'établir autour des 1,1000.

Recommandé par Joris Zanna Recevez nos prévisions sur l’euro Recevoir mon guide

EUR/CHF : l’euro bloque sous une résistance clé

Graphiquement, la paire tente de franchir tant bien que mal la fameuse résistance des 1,0840. Nous assistons à des excès haussiers vers les 1,0870 durant les séances mais seule une clôture hebdomadaire confirmerait la cassure de ce pivot clé.

Pour le moment, l’EUR/CHF se stabilise dans un triangle ascendant (en bleu) ainsi la rupture d’une des deux bornes devrait donner le tempo pour la suite. Le franchissement des 1,0840/1,0870 ouvrirait la voie à une nouvelle jambe de hausse en direction des 1,0960 puis 1,1050. De ce fait, l’euro entamerait une reprise haussière après plusieurs mois de dégringolade depuis les 1,2000 en avril 2018.

A court terme en l’absence de catalyseur, le marché risque de manquer carburant et ainsi s’essouffler. Un repli des prix vers le support des 1,0730 ne serait pas à exclure. Néanmoins, les espoirs de vaccins marquent une nouvelle étape vers la sortie de la crise sanitaire. Les investisseurs estiment que le pire n’est pas certain et que les banques centrales vont continuer de soutenir les marchés en 2021. L’euro a donc les capacités pour repartir de plus belle dans les prochains mois.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

3 conseils de trading que j’aurais aimé connaître quand j’ai débuté sur le Forex

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître