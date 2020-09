Prévisions EUR/USD : l’euro cède du terrain, le dollar accélère

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

Le dollar joue son statut de valeur refuge face au climat d’incertitudes

Une reprise haussière du dollar à court terme

L’ euro prend la direction du sud

L’euro bat de l’aile depuis plusieurs jours, l’aversion au risque domine le moral des investisseurs, ainsi le billet vert jouit de son statut de valeur refuge. Le dollar profite aussi des commentaires encourageants de responsables de la banque centrale américaine.

Jerome Powell, a souligné que l'économie américaine avait été résiliente pendant la crise du coronavirus, mais il a aussi indiqué que la reprise serait plus rapide si les aides du gouvernement et les prêts aux entreprises de la Fed étaient versés simultanément. Enfin, l'économie aurait retrouvé 90% de son niveau d'avant la pandémie. De ce fait, la Fed pourrait relever ses taux d'intérêt directeurs avant que la cible des 2% d'inflation soit atteinte.Une hausse des taux d'intérêt rend la devise concernée plus rémunératrice et donc plus attractive pour les investisseurs.

En Europe, l’épidémie repart de plus belle, l’évolution du virus dans plusieurs pays inquiètent les investisseurs qui parient sur la baisse de l’euro. De nouvelles restrictions, sans aller jusqu’au confinement total risqueraient de freiner la reprise économique. La Zone Euro serait une nouvelle fois impacté ce qui inquiète les marchés. Par ailleurs, l'indice PMI composite de la zone, qui combine l'industrie manufacturière et les services, est ainsi retombé à 50,1 alors que le consensus Reuters le donnait à 51,7 pour le mois de septembre. Pour rappel, un niveau en dessous de 50 montre une contraction de l’activité.

Sur ce graphique, nous pouvons voir que l’indice dollar a franchi son oblique baissière en place depuis le mois de mars. Cette rupture ouvre la voie à un redémarrage haussier, le billet vert pourrait reprendre des couleurs dans les jours à venir. Ce signal technique laisse à penser que l’indice devrait rejoindre le niveau de résistance vers 1 200 points puis 1 220 points si le Momentum ne manque pas de carburant.

L’euro, quant à lui, se dirige vers son oblique baissière de long terme. La cassure par le haut en juillet n’a pas été confirmée par un pull back. Ainsi, les prix devraient venir prendre appui sur cette droite de tendance vers les 1,1590$ puis 1,1530$. Après une ascension fulgurante en seulement quelques mois, il est légitime d’assister à une correction. Tant que les prix n’enfoncent pas leur oblique en clôture de bougie mensuelle alors le scénario d’une respiration de marché est plus probable que celui d’un retournement majeur.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES mensuelles

Pour finir, en données journalières, la paire consolidait dans un range depuis plusieurs semaines, ainsi la rupture du support situé à 1,1745$ devrait conduire à un mouvement correctif. Comme évoqué dans l’analyse mensuelle, le premier objectif serait le pull back sur l’oblique de long terme à 1,1590$ (en noir). Il faudra donc surveiller la réaction de l’euro sur ce niveau clé car cela pourrait amener à un scénario baissier en cas de dégringolade. En supposant que l’EUR/USD entame une dynamique baissière, une chute en direction des 1,1370$ ne serait pas à exclure.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES journalières

