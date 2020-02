Prévisions EUR/CHF : un rebond de l’euro sur le support majeur est attendu

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/CHF

L’euro manque de carburant, le franc suisse se renforce avec le coronavirus

L’euro ne parvient pas à reprendre de la hauteur, l’épidémie de coronavirus continue de peser sur les marchés. Les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges, le manque de visibilité concernant l’impact sur l’économie chinoise et la croissance mondiale favorise les actifs défensifs tels que le franc suisse ou le gold.

Plusieurs banques et économistes commencent à revoir leurs prévisions de croissance à la baisse en Chine pour l’année 2020. De plus, les entreprises dépendantes des fournisseurs chinois dans leur chaine d’approvisionnement risquent de subir une baisse des résultats sur le prochain trimestre. Ce ralentissement économique devrait pénaliser l’appétit pour le risque au profit de l’aversion pour le risque.

En données hebdomadaires, l’euro est compressé entre un support majeur et la résistance du gap comblé vers les 1,0720, ainsi nous assistons une nouvelle fois à une phase de consolidation. Techniquement, le niveau clé est le support hebdomadaire à 1,0665 – 1,0630 correspondant au plus bas de 2016 et 2017. Tant que ce niveau soutient les prix, le rebond n’est pas à exclure, toutefois la dynamique de fond reste baissière, l’euro perd 11% depuis ses plus hauts d’avril 2018. En revanche la cassure du support risque d’entraîner la paire en direction des 1,0540.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

A plus court terme, la paire consolide dans un range

Graphiquement, force est de constater que le marché évolue dans un range et consolide entre 1,0720 et 1,0665. La stratégie à court terme est une configuration de trading range, en mode « ping-pong » entre les deux bornes avant que le marché accélère au moment de la cassure. La rupture par le bas permettrait à l’euro de poursuivre sa dégringolade en direction des 1,0630, le dernier rempart pour mettre fin à l’hémorragie baissière.

Inversement, le franchissement par le haut du rectangle ouvrirait la voie à une impulsion haussière pour rejoindre les prochaines résistances situées à 1,0780 puis 1,0840.

Pour finir, la probabilité d’avoir une sortie de range par le bas est plus importante puisqu’il s’agit d’un mouvement de consolidation avant une reprise de la tendance baissière. De plus, la situation de marché reste affectée par le coronavirus qui ne favorise pas un rebond de l’euro dans l’immédiat. Il faudra donc surveiller la zone de support hebdomadaire afin de mettre à profit ce niveau en temps voulu.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES journalières

