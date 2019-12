EUR/CHF : Analyse complète de l’euro face au franc suisse

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF :

L’euro progresse depuis la panique des marchés cet été

Le cours de l’EUR/CHF est dans une tendance haussière depuis le mois de septembre après avoir inscrit un plus bas à 1,0811. Ce rebond de l’euro peut s’expliquer principalement par le regain d’espoir des marchés sur l’économie mondiale. En effet, il faut se rappeler cet été de l’escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que l’inversion de la courbe des taux aux États-Unis (10 ans < au 2 ans US), une première depuis 2007…

Depuis septembre, la donne a changé. La courbe des taux est dorénavant partiellement inversée et les tensions commerciales ont baissé d’un cran. Les deux partis semblent même proches d’une première partie d’un accord.

La résilience de l’économie américaine devrait soutenir l’EUR/CHF

Il faut également ajouter à cela des statistiques économiques meilleures que prévu. En effet, les enquêtes de sentiment semblent avoir fait leurs plus bas au deuxième trimestre et les marchés de l’immobilier et de l’emploi restent très solides aux Etats-Unis, ce qui vient diminuer les probabilités de récession.

Et bien que l’industrie américaine connaisse une récession (comme en 2015), il n’y a jamais eu de récession sans forte hausse du taux de chômage ou de recul des ventes de nouveaux logements depuis 1950.

Aucune de ces deux conditions ne sont réunie, ce qui laisse la porte ouverte à davantage de croissance, voire une reprise si un accord commercial est bouclé entre Washington et Pékin. Les perspectives de l’EUR/CHF sont donc haussières. Je pense que le plus bas d’août/septembre est un creux majeur, qui pourrait être dépassé seulement en cas de nouveau mouvement de panique sur les marchés.

EUR/CHF : La tendance est haussière en l’absence de sotie par le bas du canal

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/CHF évolue dans un canal haussier depuis septembre, mais il a récemment échoué à revenir en haut de celui-ci le mois dernier. Ce signe de faiblesse est à surveiller, car dorénavant, il évolue dans un triangle symétrique, figure qui illustre de l’indécision de la part des investisseurs.

Cela n’a rien d’aléatoire, car le marché attend de savoir si Washington va mettre en place des nouveaux tarifs douaniers sur les marchandises en provenance de Chine le 15 décembre.

Une sortie par le bas du canal (et du triangle) serait un signal baissier en faveur d’un repli jusqu’au plus bas d’août/septembre. En l’absence de ce signal baissier, les perspectives sont techniquement haussières jusqu’en haut du canal. Le sommet d’octobre à 1,1059 sera à surveiller, car un renversement sous cette résistance serait un nouveau signal témoignant de la fragilité chez les acheteurs.

