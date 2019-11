Prévision EUR/USD : PIB US et ventes de logements neufs attendus

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD:

Les rapports clés de la semaine seront les ventes de logements neufs et le PIB US

Cette semaine sera écourtée en raison de la célébration de Thanksgiving aux Etats-Unis à partir de jeudi. Toutes les bourses américaines seront fermées jeudi et la séance de vendredi sera raccourcie pour terminer à 19H00 heure française (13h00 heure locale ET).

Ainsi, l’ensemble des statistiques américaines seront réparties sur essentiellement deux jours : mardi et mercredi.

Les rapports clés de la semaine seront les publications des ventes de logements neufs aux Etats-Unis en octobre mardi à 16h00 et le PIB du troisième trimestre des Etats-Unis (seconde estimation) mercredi à 14h30.

En attendant demain, le regard devrait être tourné vers Europe avec les résultats de l’enquête IFO en Allemagne publiés ce lundi à 10h00. Le consensus s’attend à une amélioration générale du climat des affaires, c’est-à-dire de la situation actuelle (97,0 vs 97,8) et des perspectives des entreprises (92,5 vs 91,5).

Le Beige Book figurera à l’agenda. Le bulletin économique de la Fed sera publié mercredi à 20h00.

Vendredi, l’indice des prix à la consommation des pays européens et la seconde estimation du PIB français seront publiés. Le marché s’attend à une légère reprise de l’inflation à 0,9% sur un an contre 0,7% en octobre. La seconde estimation du PIB français du troisième trimestre est attendue inchangée à +0,3%.

L’EUR/USD consolide entre 1,10 et 1,11 à court terme

Graphique 4 heuresde l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

L’EUR/USD risque d’être volatil cette semaine et pourrait donner un nouveau signal de tendance en cas de cassure du plus haut ou du plus bas de la semaine dernière à 1,11 et 1,10 respectivement. Une clôture sous 1,10 serait un signal baissier de l’EUR/USD jusqu’au plus bas de septembre à 1,0879$ tandis qu’une clôture au-dessus de 1,11 serait un signal haussier jusqu’à la moyenne mobile à 200 jours, actuellement à 1,1172.

L’un de ces breakout ne changerait pas la tendance de long terme qui est toujours baissière selon l’analyse technique. Le taux de change évolue dans un biseau descendant et la moyenne mobile à 200 jours est orienté à la baisse.

Pour un renversement de la tendance de long terme (actuellement baissière), l’EUR/USD devra sortir par le haut de ce biseau descendant.

Une sortie par le haut donnerait des perspectives haussières jusqu’à 1,15, puis 1,17.

Graphique journalier de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

