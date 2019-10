EUR/USD : Analyses, stratégies et prévisions avec le rapport NFP

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

U ne droite oblique de soutien permet de cadrer la paire EUR/USD dans sa tendance baissière

Le cours de l’ euro dollar s’inscrit dans un canal descendant à moyen terme

UNE DROITE OBLIQUE DE SOUTIEN PERMET DE CADRER LA PAIRE EUR/USD DANS SA TENDANCE BAISSIÈRE

La contraction de l'inflation en Allemagne lundi a provoqué la chute de l'Euro sous le seuil des 1,0900$ et l'inscription d'un nouveau plus bas annuel. L'inflation en Allemagne a ralenti à 1,2% en septembre sur un an contre 1,4% en août, s'éloignant de l'objectif de la Banque centrale européenne (proche de 2%). Cette semaine, le calendrier économique sera riche en publications économique. Le principal catalyseur sera la publication du rapport NFP aux Etats-Unis. Les investisseurs seront attentifs vendredi à 14h30 aux publications.

D’un point de vue technique, l’EUR/USD évolue dans une tendance baissière. Actuellement, les prix tentent de franchir l’oblique baissière et son rôle de support. La rupture de cette oblique sera confirmée par la clôture hebdomadaire, le prochain support se situe à 1,0830$. La paire EUR/USDa laissé un gap ouvert le 24/04/2017, les prix sont attirés par ce niveau et pourraient venir combler le gap à 1,0780$ dans les prochaines semaines.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

LE COURS DE L’EURO DOLLAR S’INSCRIT DANS UN CANAL DESCENDANT A MOYEN TERME

En données journalières, l’évolution de l’EUR/USD se matérialise par un canal descendant. Les cours ont franchi l’oblique baissière et pourraient ainsi rejoindre la borne basse du canal vers les 1,0800$. La paire risque de tomber plus bas en direction du gap laissé ouvert avant de reprendre de la hauteur. Un rebond technique permettrait d’ouvrir la voie pour viser la borne haute du canal et les prochains seuils situés à 1,0980$ et 1,1075$. Une cassure au-dessus de la résistance du canal à 1,0980$et 1,1075$me ferait envisager des alternatives haussières.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Les graphiques ci-dessus ont utilisé l'indicateur Ichimoku pour l'analyse. Téléchargez notre guide Ichimoku pour en savoir plus sur le trading avec cet indicateur.

