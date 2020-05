Prévisions USD/CAD – EUR/CAD : Le dollar canadien temporise face aux devises majeures

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU DOLLAR CANADIEN

L’économie canadienne frappée de plein fouet par la crise du Covid-19 et la récente chute des prix du pétrole pourrait subir un effondrement de son PIB en 2020. La semaine dernière, les chiffres du chômage ont justement permis de prendre la température. Ainsi, le taux de chômage a explosé à 13% en avril contre 7,8% en mars et le nombre d'emplois détruits a presque doublé à 2 millions.

Pour le moment, la Banque du Canada s’est refusée d’établir des prévisions économiques et poursuit ses injections de liquidités. En effet, l’institution a annoncé l’injection de nouvelles liquidités pour s’assurer du bon fonctionnement des marchés financiers et de leur capacité d’accompagner la future reprise qui s’annonce assez lente. Le PIB canadien a lui reculé de 2,6 % pour le premier trimestre de l’année, mais certains économistes tablent désormais sur une chute de 30 % au second trimestre.

A moyen terme, l’évolution du dollar canadien va dépendre des cours du pétrole et du comportement refuge du billet vert. Une nouvelle secousse sur le marché accompagnée d’une forte volatilité et d’un plongeon du pétrole risquent de pénaliser la monnaie.

USD/CAD : La paire consolide dans un range à moyen terme

Graphiquement, l’USD/CAD évolue sans direction claire depuis mi-mars, les prix sont enfermés à l’intérieur d’un range compris entre 1,4235 et 1,3870. La rupture d’une des deux bornes permettrait d’avoir plus de visibilité et ainsi donner le tempo pour la suite. Le franchissement des 1,4235 ouvrirait la voie à une accélération en direction des plus hauts vers 1,4700. En revanche, nous pouvons voir que les prix ont laissé un gap ouvert durant leur ascension vers 1,3440. De ce fait, en supposant une sortie par le bas du rectangle, les prix risqueraient d’être attirés par ce niveau couplé à la moyenne mobile 200 périodes.

Pour finir, ma prévision est haussière sur cette paire, malgré le manque de visibilité actuel. Le dollar reste la valeur refuge par excellence et le pétrole est extrêmement fragilisé dans un contexte de choc de la demande. Malgré cette phase de consolidation, le dollar canadien pourrait une nouvelle fois céder du terrain face au dollar dans les semaines à venir.

EUR/CAD : la paire entame une phase de latéralisation

Quant à l’EUR/CAD, nous avons aussi la même configuration graphique, à savoir une phase de consolidation des prix. Nous pouvons clairement identifier une rotation des prix dans un range compris entre 1,5480 et 1,5100. Il est donc nécessaire d’attendre la cassure d’une des deux bornes pour accompagner le momentum à venir.

A long terme, une oblique (en bleu) passant par les sommets de 2009, 2018 et 2020 vient coiffer les cours, ainsi l’euro à de la place pour reprendre de la hauteur vers les 1,5800. Par contre, le franchissement du support à 1,5100 renverrait le marché vers la moyenne mobile 200 périodes proche du seuil à 1,4715.

Conclusion, le dollar canadien est pénalisé dans le contexte actuel et ne parvient pas à reprendre des couleurs, ma prévision sur cette paire est aussi haussière, l’euro devrait continuer de s’apprécier durant les prochaines semaines.

