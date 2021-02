Prévisions AUD/USD – EUR/AUD : le dollar australien se renforce face aux devises majeurs

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU DOLLAR AUSTRALIEN

La RBA maintient son cap monétaire

Cette semaine la Banque de Réserve d'Australie (RBA) a laissé inchangé son principal taux directeur. Il demeure ainsi fixé à 0,10 %, soit son plus bas historique. Pour autant, l'institution a annoncé la mise en place d'un nouveau programme de rachats d'actifs de 100 milliards de dollars australiens à partir de la mi-avril, lorsque le précédent programme aura été complété.

En dépit de la forte reprise économique en cours en Australie, la RBA perçoit des risques à court terme à cause de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et ne souhaite pas casser cette dynamique économique en se montrant moins accommodante trop tôt.

Les récents signes de reprise économique sur le marché de l'emploi et de croissance du PIB avaient conduit certains prévisionnistes à prédire que la RBA annoncerait des plans de réduction de son programme d’achats d’actifs (QE). Néanmoins, Philip Lowe a déclaré que les objectifs de la banque centrale en matière d'inflation et de croissance de l'emploi sont encore loin d'être atteints, ajoutant que tout soupçon de retrait des mesures de relance se traduirait probablement par une hausse du dollar australien.

Par ailleurs, le gouverneur de la RBA a déclaré que : « la Commission n'augmentera pas le taux des liquidités tant que l'inflation réelle ne se situera pas durablement dans la fourchette cible de 2 à 3 %. Pour que cela se produise, la croissance des salaires devra être sensiblement plus élevée qu'elle ne l'est actuellement. Cela nécessitera des gains significatifs en matière d'emploi et un retour à un marché du travail tendu ». Au final, la RBA ne prévoit pas de relever ses taux avant 2024 au plus tôt.

Maintenant, intéressons-nous, comme à l’accoutumée à la partie technique.

GRAPHIQUE DE L’AUD/USD EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

AUD/USD : une dynamique haussière bien en place

Sur ce graphique, le dollar australien réalise une ascension fulgurante depuis son creux du mois de mars 2020. La dynamique haussière est vraiment forte et le flux n’indique aucun signe d’essoufflement. A court terme, nous assistons à un léger repli et les prix butent encore sur la résistance des 0,7740 ; ainsi un retour sur le support à 0,7480 ne serait pas à exclure.

Néanmoins, une droite de tendance vient soutenir la paire, de ce fait, tant que nous n’avons pas une incursion sous cette oblique les acheteurs gardent la main. Par conséquent, nous optons pour un scénario haussier sur cette paire dans les semaines à venir. Malgré un possible mouvement correctif, nous estimons que le marché devrait reprendre de la hauteur et réussir à franchir le niveau des 0,7740 afin de rallier le prochain pallier à 0,8100.

GRAPHIQUE DE L’EUR/AUD EN DONNÉES JOURNALIERES

EUR/AUD : un canal baissier

Quant à lui, l’EUR/AUD évolue dans canal baissier depuis novembre 2020 mais la dynamique baissière a débuté en mars 2020 après un sommet de marché à 1,9800. La paire a entamé un rebond à l’intérieur d’une figure chartiste (en orange) : un drapeau. Techniquement, cette figure de continuation de tendance plaide donc pour une poursuite de la baisse.

La rupture de la borne basse couplée au support horizontal à 1,5745 devrait conduire à une nouvelle vague de baisse en direction des 1,5460 puis en cas d’accélération venir rejoindre sur le bas du canal vers 1,5280. Pour conclure, nous estimons que le dollar australien devrait se renforcer face à l’euro car la configuration graphique montre une certaine pression vendeuse sur la paire. Ce scénario sera toutefois invalidé si le marché arrive à reconquérir les 1,6040 rapidement.

