Prévisions EUR/AUD – AUD/USD : l’économie australienne se dégrade, quelles perspectives pour le dollar australien ?

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple.

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui S&P 500 : 2,12 % Dow Jones : 2,04 % CAC 40 : 0,61 % Dax 30 : 0,58 %

À venir : 🇺🇸 USD - Puits de Pétrole et Gaz en activité aux Etats-Unis – Baker Hughes (AVRIL 10) prévu à 17:00 GMT (15 min) , Réel : N/A Consensus : N/A Précédent : 664

#FunFact (ou pas) L'action Apple avait plus baissé durant la phase de stress commercial US/Chine fin 2018 que pendant la crise Covid-19 ...pourtant aucune unité de production ou boutique n'avait fermé à l'époque...

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : 4,15 % Argent : 3,28 % Or : 2,44 %