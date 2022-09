Bourse : inflation et tensions sur les taux

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennesminées par les craintes sur les taux

Wall Street plonge après l’inflation américaine

Les Bourses européennes reculent en début de séance mercredi, amplifiant le repli entamé la veille après les chiffres jugés décevants de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient conduire la Réserve fédérale à prolonger le resserrement à marche forcée de sa politique monétaire.

Les marchés de taux intègrent désormais un taux des "fed funds" à 4,25% d'ici fin 2022 et une probabilité non négligeable de pic à 4,5% début 2023.

Or un tel scénario implique un risque accru de basculement de l'économie américaine en récession, ce que traduit l'inversion de plus en plus marquée de la courbe des rendements obligataires américains.

Et au-delà, la persistance des tensions inflationnistes pourrait empêcher la banque centrale américaine d'infléchir sa stratégie l'an prochain en cas de dégradation de la conjoncture économique.

Ces risques se traduisent par une nouvelle envolée des rendements des bons du Trésor américain (le deux ans a dépassé à 3,8%, au plus haut depuis 2007) et une accentuation de l'inversion des courbes des taux, l'écart entre les rendements à deux et dix ans dépassant 33 points de base.

Wall Street a fini en baisse mardi, la hausse inattendue des prix à la consommation confortant les craintes d'une poursuite à un rythme soutenu du relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les trois principaux indices boursiers américains ont terminé en territoire négatif, après quatre séances de hausse d'affilée, et enregistré leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis plus de deux ans.

La montée du sentiment de risque a entraîné tous les principaux secteurs en territoire négatif, notamment les marchés sensibles aux taux d'intérêt et le secteur des technologies, Apple, Microsoft et Amazon.com pesant le plus sur ce dernier.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont de nouveau augmenté en août, la hausse des loyers et des prix alimentaires occultant la baisse des prix à la pompe, et l'inflation en rythme annuel a ralenti moins qu'attendu, selon les statistiques publiées mardi par le département du Travail.

Les marchés monétaires intègrent désormais une probabilité de 62% d'un relèvement de 75 points de base et de 38% d'une hausse encore plus forte, de 100 points, le 21 septembre.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

La perspective d'une nouvelle forte hausse des taux américains susceptible de freiner l'activité économique pèse sur le marché pétrolier et occulte l'optimisme relatif de l'Opep, qui a maintenu mardi ses prévisions de croissance de la demande.

