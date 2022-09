Bourse : les bancaires soutiennent le marché

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes digèrent les annonces de la BCE

Wall Street portée par les valeurs bancaires

Les Bourses européennes progressent en début de séance vendredi, de nouveau portées par les valeurs bancaires au lendemain d'un relèvement sans précédent des taux de la Banque centrale européenne et de l'engagement du président de la Réserve fédérale américaine à lutter contre l'inflation.

La BCE a décidé jeudi d'augmenter le coût du crédit de 75 points de base, une mesure sans précédent, tout en laissant entendre que son resserrement monétaire allait se poursuivre, donnant ainsi la priorité à la lutte contre l'inflation malgré le risque d'une récession dans la zone euro cet hiver.

Les annonces de la BCE et de Powell ne sont pas réellement une surprise et sont déjà intégrées dans les cours, amenant les investisseurs à se tourner désormais vers les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis et la statistique définitive de l'inflation en août en zone euro, deux nouvelles données économiques qui seront publiées la semaine prochaine.

Wall Street a fini en hausse jeudi, notamment grâce au soutien des banques et des valeurs de la santé. Les indices ont hésité durant la séance, alors que les craintes de voir la Réserve fédérale américaine poursuivre sa hausse des taux d'intérêt sont toujours vives.

Le président de la Fed a déclaré que la banque centrale américaine était "fortement déterminée" à maîtriser l'inflation et elle espère toujours y parvenir sans que cela entraîne un "coût social très élevé".

Les investisseurs attendent désormais la publication des chiffres de l'inflation, prévue la semaine prochaine. Le département du Travail a par ailleurs annoncé que les inscriptions au chômage ont diminué à 222.000 la semaine dernière.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché pétrolier reste volatil, les investisseurs étant partagés entre les menaces de la Russie d'arrêter ses livraisons d'hydrocarbures et les craintes d'une baisse de la demande.

