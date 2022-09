CAC 40 : la bourse de Paris replonge face aux craintes énergétiques

Points-clés de l’article sur le cours du Bitcoin :

L’arrêt prolongé de Nord Stream 1 fait pression sur les marchés boursiers en attendant la BCE

Le CAC 40 pourrait poursuivre son repli jusqu’à ses plus bas de l’année à court terme

Les marchés boursiers européens débutent la semaine dans le rouge, avec un CAC 40 en baisse de plus de 2 %, sur fond de craintes croissantes concernant l'approvisionnement en énergie en Europe, après que Bloomberg TV a rapporté que Gazprom maintiendra fermé l'oléoduc Nord Stream 1 en raison d'un "problème technique" impliquant une fuite de pétrole. Cette décision intervient juste après que les pays du G7 aient accepté de plafonner les prix du pétrole russe.

L'indice parisien commence donc la semaine sur ses plus bas de la semaine dernière, à 6030 points, en attendant la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE jeudi, à l'issue de laquelle la banque centrale pourrait relever ses taux de 75 points de base. Les opérateurs sont toujours partagés entre une hausse des taux de 50 et 75 points de base, la décision du comité de la banque centrale est donc susceptible de provoquer un regain de volatilité sur les marchés.

Une hausse des taux de 75 points de base devrait être interprétée comme une décision hawkish, ce qui devrait exercer une pression sur les marchés actions et obligataires et soutenir temporairement l'euro. À l'inverse, une hausse de 50 points de base devrait atténuer la pression sur les actifs, mais renforcerait la baisse de l'euro.

Dans l'intervalle, l'attention continuera d'être portée sur l'évolution de la crise énergétique, notamment sur la réunion de l'OPEP+ qui se tiendra ce lundi, car la simple nouvelle d'un gel de la production par le cartel et ses alliés pourrait soutenir les prix du pétrole et donc exercer une pression supplémentaire sur les marchés des actions.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les vendeurs semblent toujours dominer sur le CAC 40 à court terme. L’indice parisien a tenté de rebondir vendredi, mais la nouvelle de Bloomberg a douché le regain d’appétit pour le risque.

Les perspectives restent baissières et le CAC 40 pourrait rejoindre ses plus bas de l’année à environ 5750 points avant d’éventuellement voir les acheteurs reprendre la main. Un repli sous ce seuil semble à terme plausible, mais dépendra avant tout du rythme du resserrement monétaire de la BCE. Plus la BCE sera agressive dans son resserrement monétaire, plus le CAC 40 devrait être sous pression.

Les perspectives redeviendraient haussières à court terme en cas de rebond au-dessus du plus haut de vendredi à environ 6200 points. Un retour au sommet de la mi-août à environ 6600 points serait alors à prévoir.

