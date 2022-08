Bourse : Inflation et emploi US

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes restent fébriles

Wall Street ne parvient toujours pas à rebondir

Les Bourses européennes restent fébriles

Les Bourses européennes reculent échanges mercredi, freinées comme les séances précédentes par les préoccupations concernant la remontée des taux des banques centrales.

Klaas Knot et Madis Mueller, membres du Conseil des gouverneurs de la BCE, ont tous deux déclaré qu'une augmentation des taux directeurs de trois quarts de point devrait au moins être débattue en septembre tandis que le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a plaidé en faveur d'une action rapide face à l'envolée des prix.

Après l'accélération de l'inflation allemande à 8,8% en août, du jamais vu depuis près de 50 ans, l'indice des prix à la consommation en France est ressorti en hausse de 6,5% sur le mois écoulé, en léger ralentissement par rapport à juillet en raison d'une accalmie sur les prix de l'énergie.

L'inflation dans la zone euro a enregistré une accélération plus importante qu'attendu en août pour atteindre un nouveau plus haut historique. La hausse des prix à la consommation est ressortie ce mois-ci à 9,1% sur un an, après une augmentation de 8,9% en juillet.

Wall Street a fini en baisse mardi, l'augmentation du nombre d'offres d'emploi faisant craindre que la Fed ne poursuive un resserrement monétaire jugé agressif.

Le département américain du Travail a publié mardi son rapport JOLTS, qui a montré que les offres d'emploi aux Etats-Unis avaient augmenté en juillet à 11,239 millions, signe d'un dynamisme du marché du travail.

Le Conference Board, organisation patronale américaine, a de son côté publié son indice de confiance du consommateur, qui est ressorti à 103.2 contre 95,3 en juillet.

Les regards se tournent désormais vers les données concernant les créations d'emplois, le chômage et les salaires qui doivent être publiée vendredi.

Plusieurs responsables de l'institution ont réitéré leur soutien à de nouvelles hausses des taux dont le président de la Fed de New York, John Williams, qui juge peu probable une baisse des taux l'année prochaine face à l'inflation et son homologue de Richmond, Thomas Barkin, qui estime quant à lui que l'engagement de la Fed à ramener l'inflation à son objectif de 2% n'entraînera pas nécessairement une grave récession.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

L'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une diminution plus marquée qu'attendu des stocks d'essence et de produits distillés aux Etats-Unis permet au marché pétrolier de repartir à la hausse au lendemain d'une chute des cours de 5,5% avec les craintes concernant la demande.

Calendrier économique du jour :

