Bourse : rebond avant l’inflation allemande

Wall Street nerveuse face à la remontée des taux

Les Bourses européennes progressent en début de séance mardi, profitant d'un reflux des craintes liées aux taux d'intérêt en attendant la première estimation de l'inflation en Allemagne en août.

En attendant les réunions des grandes banques centrales à partir de la semaine prochaine, l'attention des investisseurs se porte sur les grands indicateurs économiques de la semaine. Avant le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis de vendredi, ils surveilleront donc à 14h00 la première estimation de l'inflation en Allemagne en août, que le consensus Reuters donne à 8,8% sur un an après 8,5% en juillet. En Espagne, la hausse des prix a légèrement ralenti à 10,4% en rythme annuel après 10,8% le mois dernier.

En Europe, les investisseurs doivent aussi prendre en compte les déclarations de responsables de la Banque centrale européenne (BCE) suggérant que celle-ci pourrait relever ses taux de trois quarts de point la semaine prochaine, soit plus qu'anticipé jusqu'à présent.

Si la hausse du coût du crédit reste au premier plan des préoccupations des investisseurs, leur attention va se tourner à plus court terme vers le rapport mensuel sur l'emploi américain qui doit être publié vendredi et qui devrait apporter de nouveaux éléments sur l'évolution de la conjoncture américaine.

Wall Street nerveuse face à la remontée des taux

Wall Street a fini en baisse lundi, creusant ses pertes de la semaine dernière, alors que les investisseurs s'inquiètent de la remontée des taux de la Réserve fédérale américaine, qui pourrait aggraver le ralentissement de l'économie.

Les trois indices ont touché en séance leur plus bas niveau en un mois, toujours sous le coup des déclarations vendredi du président de la Fed, Jerome Powell, sur la nécessité d'une politique monétaire restrictive pour "un certain temps" face à l'inflation.

Les marchés monétaires estiment pour le moment à 72,5% la probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base le mois prochain, ce qui constituerait la troisième hausse consécutive de cette ampleur.

Sur le marché obligataire, le ton jugé plus offensif de Jerome Powell s'est traduit par une poursuite de la hausse des rendements des bons du Trésor : celui du deux ans a atteint son plus haut niveau en 15 ans, à 3,489%, et celui du dix ans est monté jusqu'à 3,13%, un pic depuis deux mois.

Pétrole :

Le marché pétrolier efface une partie de ses gains de lundi, le marché craignant désormais que les hausses de taux d'intérêt à venir dans les pays industrialisés finissent par peser sur la demande de brut.

Calendrier économique du jour :

