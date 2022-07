Bourse : rapport sur l’emploi américain – Brent : rebond du pétrole

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes en baisse avant le NFP

Wall Street poursuit son rebond après les commentaires de la Fed

Graphique du jour – Brent : un support psychologique

Les Bourses européennes en baisse avant le NFP

Les Bourses européennes évoluent en légère baisse n début de séance vendredi avant la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis et après le décès de l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui renforce le réflexe de prudence sur les marchés.

La séance sera animée principalement par le rapport mensuel du département du Travail américain, qui devrait donner aux investisseurs de nouveaux éléments d'appréciation de l'évolution de la conjoncture.

Le consensus table sur un ralentissement des créations d'emplois en juin à 268.000 après 390.000 en première estimation un mois plus tôt mais sur une stabilité du taux de chômage à 3,6%. Des créations d'emplois plus importantes conforteraient les anticipations d'une attitude encore plus offensive de la Fed en matière de politique monétaire.

Wall Street poursuit son rebond après les commentaires de la Fed

Wall Street a fini en hausse jeudi alors que les investisseurs ont réagi positivement aux commentaires des responsables de la Réserve fédérale, lesquels suggèrent que les hausses des taux agressives de la banque centrale américaines pourraient être atténuées en cas d'impact sur la croissance économique.

A l’issue du compte rendu de la réunion de la Fed pour le mois de de juin, les responsables ont admis le risque que les hausses des taux affectent "plus qu'attendu" la croissance économique, estimant qu'une hausse de 50 ou 75 points de base ce mois-ci devrait être appropriée.

Christopher Waller, gouverneur de l'institution, a déclaré que la crainte d'une récession lui semblait exagérée et il a plaidé pour une hausse de taux de 50 points de base seulement en septembre. Quant à James Bullard, le président de la Fed de St Louis, il a estimé que l'économie américaine avait "une bonne chance" de réussir un atterrissage en douceur.

GRAPHIQUE DU JOUR – Brent : un support psychologique

Le marché pétrolier est reparti à la hausse jeudi avec une hausse de plus de 4%, signe que les tensions sur l'offre restent bien présentes face aux craintes de récession.

Graphiquement, le Brent évolue dans un range entre 124 dollars et 98,70 dollars depuis plusieurs mois. Ainsi, le retour sur la borne pourrait conduire à une nouvelle rotation des prix vers les prochaines résistances. La séance de la veille est caractérisée par un chandelier de retournement : un « avalement haussier ». Par conséquent, ce pattern suggère un creux de marché et potentiellement une reprise haussière. La cassure des 105,35 dollars renforcerait ce scénario avec une accélération en direction des 114,55 dollars puis 123,90 dollars.

En revanche, une clôture sous la moyenne mobile 200 périodes vers 96,50 dollars invaliderait cette stratégie.

