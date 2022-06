Bourse : Chine et BCE – EUR/CHF : l’euro reste fragile

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes soutenues par les annonces de la Chine

Wall Street marque une pause

Graphique du jour – EUR/CHF : une sortie de biseau

Les Bourses européennes soutenues par les annonces de la Chine

Les Bourses européennes progressent en début de séance mardi après les dernières nouvelles rassurantes sur l'évolution de la situation sanitaire en Chine et avant un discours très attendu de Christine Lagarde, la présidente de la BCE au Forum des banques centrales de Sintra, au Portugal.

Les marchés chinois, eux, sont en nette hausse après les déclarations de la Banque populaire de Chine réaffirmant sa politique accommodante et surtout l'annonce d'un raccourcissement de la durée de la quarantaine pour les étrangers arrivant dans le pays.

Si certains jugent que le pic d'inflation a déjà été atteint, ce qui devrait permettre aux autorités monétaires de modérer leur discours, d'autres estiment que l'inflation est structurelle et durable et que l'action des banques centrales va provoquer une récession, notamment aux Etats-Unis où la probabilité est la plus élevée.

Wall Street marque une pause

Wall Street a fini en baisse lundi, en l'absence de catalyseur pour prolonger le puissant rebond de la semaine précédente alors que les inquiétudes liées à l'inflation et au resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale n'ont pas disparu.

Dans la foulée, les taux obligataires sont remontés assez nettement, signe que Wall Street s'attend à une hausse des taux d'intérêt dans les mois à venir. Le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans ressortait ainsi à 3,20%, contre 3,13% vendredi.

A l'approche de la fin du mois de juin, ces trois grands indices semblent sur le point d'enregistrer un deuxième repli trimestriel consécutif pour la première fois depuis 2015.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché pétrolier poursuit le rebond entamé lundi après les déclarations soulignant que l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, deux des principaux producteurs de brut, ne peuvent pas augmenter fortement leurs pompages en l'absence de capacités excédentaires disponibles.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –EUR/CHF : une sortie de biseau

L’euro poursuit sa dégringolade face au franc suisse depuis l’annonce de la BNS de remonter son taux directeur. Les prix évoluaient dans un biseau ascendant, ainsi la rupture de la borne basse à relancer le flux baissier et le mouvement vendeur ne semble pas faiblir.

Pour le moment, l’euro tente de préserver son support à 1,0072 mais la configuration technique s’est nettement dégradée. En reportant l’objectif théorique du biseau, la paire pourrait poursuivre sa chute en direction des prochains supports. En effet, l'euro est bien orienté pour retrouver la parité contre le franc.

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE