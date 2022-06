Bourse : le rebond se poursuit – BTC/USD : une cible à 24 000 dollars pour le Bitcoin

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes débutent la semaine dans le vert

Wall Street clôture en forte hausse

Graphique du jour – Bitcoin : une figure de retournement

Les Bourses européennes ont en hausse en début de séance lundi, soutenues par l'espoir d'un resserrement monétaire moins agressif de la Réserve fédérale et par les signes d'amélioration de l'épidémie de COVID-19 en Chine.

Dans l'actualité des banques centrales, les marchés seront attentifs cette semaine aux déclarations en provenance de Sintra, au Portugal, où la Banque centrale européenne (BCE) doit ouvrir en fin de journée son forum annuel de trois jours.

La présidente de l'institution fera son discours de bienvenue à 20h30 et s'exprimera à nouveau mardi matin, tandis que son homologue de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole mercredi à partir de 15h00.

Le reste de la semaine verra aussi la publication d'indicateurs clé dont notamment les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis (jeudi), qui incluent l'indice PCE des prix à la consommation, très suivi par la Fed, et la première estimation de l'inflation en zone euro en juin (vendredi).

Wall Street a terminé en forte hausse vendredi, portée par la révision à la baisse des anticipations de taux d'intérêt face aux signes de plus en plus nets de dégradation de la conjoncture économique mondiale et à celle des cours des matières premières.

Le moral des ménages américains s'est dégradé encore plus nettement qu'estimé initialement en juin, ont montré vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, dernier indicateur économique en date suggérant un ralentissement marqué de la croissance aux Etats-Unis.

A cela s'est ajouté cette semaine un repli marqué des prix des matières premières allégeant les pressions inflationnistes. L'indice Refinitiv/CoreCommodity, qui mesure les prix de l'énergie, de l'agriculture, des métaux et d'autres matières premières est tombé jeudi à son plus bas niveau depuis deux mois environ.

Conséquence, les investisseurs ont nettement revu à la baisse leurs anticipations en matière de taux aux Etats-Unis : selon le baromètre FedWatch, le pic des taux américains est désormais attendu autour de 3,4% en mars prochain, alors qu'il était un peu supérieur à 4% pour juin 2023 il y a quelques jours.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché du pétrole évolue en légère baisse avec les doutes sur la croissance économique et la demande de brut.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Bitcoin : une figure de retournement

Le Bitcoin a finalement trouvé un point de chute sur le niveau psychologique des 20 000 dollars. Le marché se stabilise depuis plusieurs séances sur ce niveau clé, toutefois les prix ont confirmé des signaux techniques de retournement.

Sur ce graphique en données 4 heures, les cours ont validé une divergence haussière sur RSI. Ainsi, cette configuration plaide pour un rebond à venir à court terme. Ensuite, le BTC a aussi confirmé une figure chartiste : une épaule-tête-épaule. De ce fait, ce pattern suggère aussi une reprise haussière dans les jours à venir.

Certes, la dynamique journalière reste baissière mais le marché pourrait reprendre des couleurs dans les prochaines séances afin de rallier la première résistance vers 24 000 / 25 000 dollars.

