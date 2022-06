Bourse : indicateurs décevants et Fed – Gold : l’once d’or se stabilise

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes pénalisées par les PMI

Wall Street rythmée par l’audition de Powell

Graphique du jour – Gold : un e consolidation à plat

Les Bourses européennes pénalisées par les PMI

Les Bourses européennes reculent en début de séance jeudi après les premiers résultats décevants des enquêtes PMI sur l'activité du secteur privé, qui s'ajoutent aux déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, sur le risque de récession aux Etats-Unis.

Le risque de voir la hausse rapide des taux d'intérêt américains, jugée nécessaire pour reprendre le contrôle de l'inflation, aboutir à une contraction de la première économie est en tout cas jugée de plus en plus probable par un nombre croissant de grandes banques d'investissement.

Les indices PMI "flash" en France et en Allemagne sont inférieurs au consensus, signe que l'activité des services et de l'industrie manufacturière ralentissent plus rapidement qu'anticipé après le coup de fouet donné par l'allègement des restrictions sanitaires.

Avant la deuxième audition de Jerome Powell, à la Chambre des représentants, les investisseurs étudieront les chiffres des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

Wall Street rythmée par l’audition de Powell

Wall Street a fini en légère baisse mercredi à l'issue d'une séance mouvementée, rythmée par une audition du président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le Sénat, où il a réaffirmé que la banque centrale américaine était "fortement déterminée" à combattre l'inflation.

Lors d'une audition devant la commission bancaire du Sénat américain, Jerome Powell a déclaré que la Fed était "fortement déterminée" à faire reculer l'inflation tout en ajoutant que les prochaines hausses de taux continueraient de dépendre des indicateurs et de l'évolution des perspectives économiques.

Les principaux indices ont réduit leurs pertes après son intervention, le Nasdaq passant même en territoire positif, reflet des interrogations des investisseurs, qui s'efforcent d'évaluer jusqu'où pourraient baisser les actions face aux risques que font peser sur la croissance les hausses de taux programmées par la Fed.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché pétrolier est en baisse alors que le président américain devrait plaider ce mercredi en faveur à une suspension temporaire de la taxe fédérale sur l'essence, de 18,4 cents par gallon, et qu'il accentue dans le même temps la pression sur les géants du secteur qu'il estime en partie responsables de la flambée des cours du brut.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Gold : une consolidation à plat

Le cours de l’or évolue sans direction claire depuis plusieurs semaines et les prix se stabilisent dans un range au sein d'un canal baissier. Par conséquent, il faudra encore attendre la rupture d’une des deux bornes pour profiter du prochain mouvement directionnel.

A la hausse, le marché devra franchir la borne haute du canal vers 1 880 dollars afin de libérer le potentiel haussier.

A la baisse, une cassure du support autour des 1 790 dollars renforcerait le flux vendeurs pour accélérer en direction des 1 750 dollars.

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE