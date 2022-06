Bourse : audition de Jerome Powell – Ripple : le XRP travaille un niveau de support

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes reculent avant le témoignage du président de la Fed

Wall Street amorce un rebond technique

Graphique du jour – Ripple : un canal baissier

Les Bourses européennes reculent en début de séance mercredi, une baisse importante des cours des matières premières s'ajoutant aux craintes économique et monétaire avant l'audition du président de la Réserve fédérale au Congrès.

Les marchés mondiaux sont rattrapés par les mêmes inquiétudes qui les affectent depuis plusieurs mois à savoir le ralentissement de l'économie, le durcissement des politiques monétaires des banques centrales et le niveau de l'inflation.

L'impact de la guerre en Ukraine et les tensions sur les marchés des matières premières devrait peser sur la croissance française, estime la Banque de France, qui a abaissé ses prévisions de produit intérieur brut en 2022 et 2023.

Principal rendez-vous de la séance, Jerome Powell s'exprimera à partir de 15h30 devant la commission bancaire du Sénat, avant une audition similaire à la Chambre des représentants jeudi.

Wall Street amorce un rebond technique

Wall Street a fini en nette hausse mardi, portée par les entreprises à forte capitalisation et celles du secteur de l'énergie, qui avaient été durement impactées la semaine dernière par les craintes de récession.

Malgré ce rebond, les investisseurs continuent à se demander jusqu'où le marché peut baisser, alors que le S&P 500 a cédé 20% depuis le début de l'année et que les mesures agressives de la Réserve fédérale pour tenter de freiner l'inflation risquent de provoquer une récession économique.

A en juger par le volume d'échanges mardi, l'un des plus faibles depuis le début de l'année, au lendemain d'un jour férié, la conviction manque et les investisseurs sont peu nombreux à se remettre sur le marché.

Pétrole :

Le marché pétrolier est en baisse alors que le président américain devrait plaider ce mercredi en faveur à une suspension temporaire de la taxe fédérale sur l'essence, de 18,4 cents par gallon, et qu'il accentue dans le même temps la pression sur les géants du secteur qu'il estime en partie responsables de la flambée des cours du brut.

GRAPHIQUE DU JOUR –Ripple : un canal baissier

Le marché des cryptomonnaies s’est effondré à environ 900 milliards de dollars, en baisse par rapport au record de 3 000 milliards de dollars atteint en novembre 2021. La dégringolade a laissé les investisseurs meurtris et déconcertés. Le secteur subit un grand nettoyage et les altcoins ne sont pas épargnés. Les catalyseurs haussiers manquent à l’appel et les nouveaux scandales plombent le moral des acteurs.

Le XRP affiche une chute de -60% depuis le début de l’année. Actuellement, le token évolue dans un canal baissier et les prix testent un niveau de support à 0,3140$. Pour le moment, les vendeurs gardent la main et une poursuite de la baisse vers la borne basse du canal autour des 0,2200$ ne serait pas à exclure.

Le token confirmera sa reprise haussière uniquement si le marché parvient à franchir la résistance des 0,50$ puis à s’extraire par le haut du canal. Le prochain catalyseur à surveiller est la bataille finale entre Ripple et la SEC. La décision du juge à l’issue du procès sera déterminante pour l’avenir de la société.

