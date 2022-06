Bourse : craintes de récession – ETH/USD : L’Ethereum s’écroule

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes baissent lundi en début de séance, les craintes liées à l'économie mondiale avec l'inflation, le resserrement monétaire des banques centrales et la situation sanitaire en Chine favorisant le recul des actions tandis que les rendements obligataires remontent.

La perspective d'une éventuelle hausse des taux de la Réserve fédérale plus importante qu'anticipée en réaction à l'accélération de l'inflation américaine, associée à l'évolution défavorable de l'épidémie de COVID-19 en Chine font craindre un net ralentissement de l'économie, voire une récession mondiale. Les marchés évaluent à 80% la probabilité d'une hausse des taux de la Fed d'un demi-point mercredi et à 20% celle d'une hausse de 75 points de base.

Venu appuyer les préoccupations des investisseurs, le produit intérieur brut (PIB) britannique s'est contracté de 0,3% au mois d'avril alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une expansion de 0,1%, une mauvaise nouvelle à trois jours de la réunion de la Banque d'Angleterre qui devrait relever son taux directeur face à l'inflation.

Wall Street a fini en baisse vendredi, la publication de statistiques attestant de la vigueur de l'inflation aux Etats-Unis incitant les investisseurs à anticiper une accélération de la hausse des taux de la Réserve fédérale. L'indice des prix à la consommation (CPI) américain a augmenté de 1% en mai et sa hausse sur un an atteint 8,6%.

Ces chiffres records et plus élevés qu'anticipé pourraient fournir un argument supplémentaire à la Fed pour relever les taux d'un demi-point mercredi prochain, puis en juillet, voire en septembre. Et les investisseurs sont de plus en plus nombreux à anticiper une hausse de 75 points de base en juillet.

Les inquiétudes suscitées par cette tenace hausse des prix ont définitivement pesé sur la confiance des consommateurs qui s'est écroulée en juin. L'indice du moral des ménages de l'Université du Michigan a touché son plus bas niveau jamais enregistré, perdant 14% par rapport à mai, pour s'établir à 50,2 points, un recul qui a surpris les analystes.

Pétrole :

Le marché du pétrole évolue dans le rouge alors qu'une multiplication des cas de COVID-19 à Pékin a douché les espoirs d'une reprise rapide de la demande de brut en Chine sur fond d'inquiétude pour les perspectives économiques mondiales avec la hausse de l'inflation américaine.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

Vent de panique sur le secteur des cryptomonnaies après l’annonce du gel des retraits sur la plateforme Celsius. CelsiusNetworkempêche désormais ses clients de retirer ou de transférer leurs cryptos.La plateforme de lending, qui a été fortement impactée par l'effondrement de l'UST, est soupçonnée d'être insolvable.

Côté graphique, l’hémorragie baissière continue et l’Ether a même enfoncé son ancien plus haut historique de 2018 vers 1 410 dollars. Actuellement, les prix tentent de prendre appui sur la moyenne mobile 200 périodes, une réaction positive sur ce niveau permettrait de reprendre un peu de hauteur.

En revanche, la cassure de la moyenne mobile conduirait à une poursuite de la baisse vers le support psychologique à 1 000 dollars.

