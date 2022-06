Bourse : inflation et taux – Bitcoin : Binance fait l'objet d'une enquête de la SEC

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes reculent en début de séance mardi, la remontée des rendements obligataires incitant les investisseurs à la prudence avant les grands rendez-vous économiques et monétaires des prochains jours.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se maintient au-dessus de 3%, un niveau qu'il a franchi lundi pour la première fois depuis près d'un mois.

La banque centrale australienne a par ailleurs relevé son principal taux d'intérêt d'un demi-point, une hausse plus forte qu'anticipé, et elle a prévenu qu'elle devrait poursuivre le resserrement de sa politique monétaire dans les mois à venir pour juguler l'inflation.

Ce contexte est d'autant plus défavorable aux actions que les investisseurs attendent avec une certaine anxiété la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et celle de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, ainsi que la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis vendredi.

En Europe, le principal indicateur économique du jour est en outre décevant puisque les commandes à l'industrie allemande affichent une baisse de 2,7% en avril, leur troisième recul consécutif.

Wall Street a fini en légère hausse lundi à l'issue d'une séance en dents de scie, grâce aux gains des valeurs à forte croissance dont les technologiques, bien que les craintes persistantes sur l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont atténué l'optimisme des investisseurs.

Mais les investisseurs sont restés focalisés sur l'inflation et le relèvement des taux d'intérêt. Ils attendent des données sur l'inflation avec une nouvelle enquête qui sera publié vendredi et qui devrait indiquer une flambée persistante des prix.

Le rapport du département américain du Travail sur le marché de l'emploi a amenuisé les espoirs de voir la Réserve fédérale opérer une pause dans le resserrement agressif de sa politique monétaire.

Pétrole :

Le marché pétrolier continue de bénéficier de l'allègement des restrictions sanitaires en Chine comme des doutes des investisseurs sur la volonté et la capacité des pays producteurs de l'Opep+ de réduire les tensions sur le marché.

GRAPHIQUE DU JOUR –Bitcoin : un range de consolidation

L’ambiance reste lourde sur le secteur des cryptomonnaie, Binance l’un des plus gros acteurs du marché est dans la tourmente. L’exchange fait l'objet d’une enquête particulièrement négative de la part de Reuters, mais aussi d'une procédure de la Bourse américaine, la Securities and Exchange Commission.La SEC veut établir si ce jeton était totalement licite à l’époque, et s’il revêtait toutes les qualités d’investissement et de transparence requises pour l’investisseur.

Côté graphique, le Bitcoin est toujours enfermé dans un range à court terme. Le support autour des 28 000 / 30 000 dollars résiste encore à la pression vendeuse mais une incursion sous seuil conduirait à une nouvelle jambe de baisse en direction des 25 000 dollars.

Pour le moment, les prix consolident dans un range entre 32 000 dollars et 28 100 dollars. Ainsi, la rupture d’une des bornes donnera le coup d’envoi du prochain mouvement directionnel. Une sortie par le haut permettrait de reprendre de la hauteur en direction des 37 000 dollars.

