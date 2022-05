Bourse : embargo sur le pétrole et inflation – CAC 40 : l’indice commence à s’essouffler

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes sous pression après les chiffres de l’inflation

Graphique du jour – CAC 40 : un e oblique baissière

Les Bourses européennes sous pression après les chiffres de l’inflation

Les Bourses européennes reculent en début de séance mardi sur fond de hausse marquée du pétrole et après les chiffres supérieurs aux prévisions de l'inflation en France comme en Allemagne, éléments qui ravivent l'inquiétude sur la remontée des taux d'intérêt.

Cette dernière séance du mois pourrait être plus mitigée en raison de l'accélération de la hausse des cours du pétrole et du regain d'inquiétude suscitée par l'inflation après les chiffres supérieurs aux attentes publiés lundi en Espagne et surtout en Allemagne.

En France, le produit intérieur brut du premier trimestre a été révisé en baisse et affiche désormais une contraction de 0,2% tandis que l'inflation calculée aux normes européennes (IPCH) ressort au-dessus du consensus à 5,8% sur un an, un nouveau record. Par ailleurs, le taux annuel d'inflation de la zone euro a encore accéléré en mai, atteignant 8,1% sur un an, après une hausse de 7,4% en avril.

Parallèlement, les cours du pétrole amplifient leur hausse après l'accord conclu dans la soirée de lundi à Bruxelles par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne pour réduire de 90% les importations de brut russe.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Déjà orienté à la hausse lundi, le marché pétrolier amplifie sa progression après l'accord conclu dans la soirée par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne en vue de réduire de 90% d'ici la fin de l'année leurs importations de brut russe.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – CAC 40 : une oblique baissière

Le CAC 40 tente de franchir son oblique baissière de moyen terme. Une rupture de cette droite de tendance permettrait de libérer le potentiel haussier pou reconquérir les 6 675 points puis 6 770 points.

En cas d’échec sur le niveau actuel, les prix pourraient former un chandelier de retournement (étoile du soir). Par conséquent, les vendeurs reprendraient l’avantage pour déclencher un nouveau repli en direction des 6 310 points puis 6 150 points.

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE