Powell garde le cap – Bitcoin : sur le fil du rasoir

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes marquent une pause

Wall Street prolonge son rebond

Graphique du jour – BTC/USD : un range de long terme

Les Bourses européennes marquent une pause

Les Bourses européennes hésitent en début de séance mercredi, la poussée d'optimisme favorisée la veille par l'amélioration de la situation sanitaire en Chine et la progression soutenue des ventes au détail aux Etats-Unis cédant le pas à la prudence qu'imposent la remontée des taux d'intérêt et l'accélération de l'inflation.

L'inflation est aussi à l'agenda du jour en Europe ; au Royaume-Uni, elle ressort à 9% sur un an en avril, le chiffre le plus élevé depuis le début de la série statistique en 1989.

L'inflation définitive en zone euro s'est élevée à 7,4% au mois d'avril, en rythme annuel. Elle reste ainsi stable par rapport au mois de mars, après une première estimation était de 7,5%.

En Asie, l'économie japonaise s'est contractée un peu moins qu'attendu au premier trimestre, le produit intérieur brut reculant de 0,2% alors que le consensus Reuters tablait sur -0,4%.

Wall Street prolonge son rebond

Wall Street a fini en nette hausse mardi, portée par les valeurs à forte croissance dont Apple et Tesla, alors que des données sur les ventes au détail en avril aux Etats-Unis ont apaisé les inquiétudes sur le ralentissement de la croissance économique.

Les investisseurs ont été rassurés par la publication dans la journée de données du département américain du Commerce indiquant que les ventes au détail ont progressé le mois dernier de 0,9%, grâce notamment à une hausse de la fréquentation des restaurants en dépit de la flambée de l'inflation.

Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, s’est chargé de rappeler indirectement à l'ordre les investisseurs en déclarant que la banque centrale monterait les taux aussi haut que nécessaire pour enrayer l'inflation même si cela impliquait de freiner la croissance.

Les traders estiment à 85% la probabilité que la Fed décide en juin de relever ses taux d'intérêt de 50 points de base.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les prix du pétrole, qui avaient fini en baisse d'environ 2% mardi, sont repartis à la hausse grâce aux espoirs de reprise de la demande chinoise avec la levée progressive des restrictions sanitaires.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –BTC/USD : un range de long terme

Le marché des cryptomonnaies s'est effondré la semaine dernière, les investisseurs ayant retiré leur argent d'actifs plus risqués dans un contexte d'inquiétudes liées à la flambée de l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt. De plus, la chute s’est aussi accentuée à cause de terraUSD, un stablecoin conçu pour conserver une valeur constante via un algorithme complexe impliquant Luna.

Graphiquement, le Bitcoin est revenu tester la borne basse de son range de long terme vers 30 000 dollars. Pour le moment, les prix résistent à la pression vendeuse mais il faudra surveiller les clôtures hebdomadaires à venir. Une clôture sous les 30 000 dollars ne serait pas de bon augure pour la suite, le BTC risquerait d’accélérer sa dégringolade en direction de la moyenne mobile 200 périodes puis vers les anciens sommets de 2017 autour des 20 000 dollars.

En cas de réaction positive sur le support actuel, le marché pourrait reprendre de la hauteur à court terme. Un rebond technique vers les 35 000 dollars ne serait pas à exclure.

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE