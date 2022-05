Bourse : discours de Powell – Nasdaq 100 : une cible technique vers 13 100 points

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes poursuivent leur rebond

Wall Street hésite après des indicateurs

Graphique du jour – Nasdaq 100 : une figure de retournement

Les Bourses européennes poursuivent leur rebond

Les Bourses européennes montent mardi en début de séance, l'espoir d'un assouplissement des règles sanitaires en Chine prenant le pas sur les incertitudes économiques en attendant la publication de nouveaux indicateurs américains.

La tendance du jour s'annonce plus optimiste que lundi grâce au recul du nombre de nouveaux cas de COVID-19 en Chine et l'absence de cas positif depuis trois jours en dehors des zones de quarantaine à Shanghaï, une condition normalement requise à la levée des restrictions de circulation.

Mais les préoccupations concernant les perspectives économiques restent en toile de fond après la publication la veille d'indicateurs inférieurs aux attentes en Chine et aux Etats-Unis, qui ont ravivé les craintes des investisseurs sur le ralentissement de l'économie mondiale, déjà confrontée au resserrement des politiques des banques centrales face à l'inflation.

L'intervention du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à partir de 20h00 et celle de son homologue à la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, seront particulièrement suivies par les acteurs des marchés à la recherche de tout commentaire sur la situation économique.

La séance à venir sera aussi animée entre autres par les données mensuelles des ventes au détail aux Etats-Unis à 14h30 et les chiffres de la production industrielle américaine en avril.

Wall Street hésite après des indicateurs

Wall Street a terminé sur un note mitigée lundi, cherchant une direction pendant toute la séance, après la tentative de rebond de fin de semaine dernière, dans un contexte d'inquiétudes pour la croissance mondiale au vu de données chinoises décevantes. Les ventes de détail ont connu leur plus forte chute depuis deux ans en mai et le chômage a brusquement augmenté, ont annoncé lundi les autorités chinoises.

Les révisions à la baisse des prévisions de la Commission européenne pour la zone euro ne sont pas non plus passées inaperçues : la projection de croissance économique a été abaissée de 1,3 point à 2,7% pour 2022 et celle de l'inflation a augmenté de 3,5 points à 6,1%, à cause de la guerre en Ukraine.

En outre, côté américain, l'indicateur manufacturier de la région de New York a fortement chuté, montrant une contraction de l'activité, bien plus sévère qu'attendue. Le baromètre de l'Empire State, publié par la Fed, a plongé de 11,6 points, montrant un moral des entrepreneurs en berne.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours du pétrole évoluent en hausse après l'opposition de la Hongrie, particulièrement dépendante des hydrocarbures russes, à un embargo des importations de pétrole russe proposé par la Commission européenne.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Nasdaq 100 : une figure de retournement

Le Nasdaq 100 reprend du poil de la bête et l’analyse graphique suggère un rebond dans les jours à venir. Les prix ont validé une figure chartiste de retournement : une épaule-tête-épaule inversée. Ainsi, l’indice semble enfin mûr pour amorcer un début de reprise haussière

En reportant l’objectif théorique de cette figure, le marché pourrait rebondir en direction des 13 100 points puis 13 400 points. Bien entendu, notre scénario haussier sera invalidé si les prix enfoncent la zone de support vers 12 200 points.

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE