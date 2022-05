Bourse : la Chine déçoit – GBP/USD : un rebond est envisageable

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes reculent après des indicateurs chinois

Wall Street termine sur un rebond

Graphique du jour – GBP/USD : une divergence haussière

Les Bourses européennes reculent après des indicateurs chinois

Les Bourses européennes reculent en début de séance lundi après la publication d'indicateurs économiques chinois inférieurs aux attentes, qui illustrent l'impact marqué des récents confinements sur la deuxième économie mondiale.

Les ventes au détail en Chine ont chuté de 11,1% en avril par rapport au même mois de l'an dernier, soit près de deux fois plus qu'attendu, et la production industrielle a reculé de 2,9%, sa plus forte baisse depuis février 2020, alors que le consensus Reuters la donnait en légère hausse. Quant au taux de chômage officiel, il a atteint 6,1% après 5,8% en mars.

Ces mauvais chiffres illustrent l'impact des restrictions sanitaires strictes imposées par les autorités chinoises pour tenter d'endiguer la reprise de l'épidémie de COVID-19, des mesures qui commencent à être assouplies avec, à Shanghaï, un déconfinement complet prévu d'ici au 1er juin.

Ils alimentent ainsi les doutes sur la capacité de Pékin à tenir son objectif d'une croissance d'environ 5,5% du produit intérieur brut sur l'ensemble de l'année.

Wall Street termine sur un rebond

Wall Street a fini en hausse vendredi, le soulagement provoqué par les signes que l'inflation pourrait avoir atteint un pic l'emportant sur les craintes que le resserrement de la politique de la Réserve fédérale n'entraîne l'économie dans une récession.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur sixième semaine de baisse, leur plus longue période de pertes depuis l'automne 2012 pour le S&P 500 et le printemps 2011 pour le Nasdaq.

Goldman Sachs a d'ailleurs revu à la baisse ses prévisions de croissance pour les Etats-Unis, à 2,4% pour cette année et 1,6% pour l'an prochain. Les analystes anticipent des hausses de taux de 50 points de base lors des deux prochaines réunions de la Fed selon le baromètre FedWatch de CME, mais la possibilité de hausses plus importantes n'est toujours pas exclue.

La semaine qui commence sera animée entre autres par les chiffres des ventes au détail et de la production industrielle aux Etats-Unis mardi, ainsi que par des interventions publiques de responsables de la Réserve fédérale.

Pétrole :

Le marché pétrolier subit des prises de bénéfice après une hausse de près de 4% vendredi, même si le risque de tensions sur l'offre en cas d'embargo européen sur le brut russe limite le repli.

GRAPHIQUE DU JOUR –GBP/USD : une divergence haussière

Après une chute vertigineuse en seulement quelques semaines, la livre sterling semble enfin se stabiliser. A court terme, la paire pourrait entamer un rebond afin de rallier les 1,2500$. En effet, les prix forment une divergence haussière sur RSI proche d’un support mensuel.

Par conséquent, nous estimons que le marché est désormais enclin à reprendre de la hauteur tant que les acheteurs défendent le support vers 1,2145. L’objectif serait de reconquérir la zone vers 1,2515 / 1,2465 $ puis 1,2700$.

